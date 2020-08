Cu ocazia celei de-a 39 aniversări a actriţei americane, Regina Elisabeta a II-a i-a transmis acesteia o urare, în ciuda răcelii dintre părţile amintite.

Gestul suveranei capătă importanţă mai ales în contextul în care la 11 august va fi lansată biografia Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Family.

Volumul scris de Carolyn Durrand și Omid Scobie îi are conţine, printre altele, şi mai multe dezvăluiri despre ieşirea celor din Familia Regală.

Amintim că Ducele şi Ducesa de Sussex au renunţat în acest an la statutul de membri seniori ai Familiei Regale Britanice, decizie care a şocat-o pe Regina Elisabeta a II-a.

Altfel, Meghan Markle a primit aceleaşi urări pe Instagram şi din partea cuplului Kate Middleton-Prințul William. La rândul lui, şi Prințul Charles i-a trimis un mesaj.

Potrivit unui expert regal citat de Daily Star, aceste reacţii ascund mai mult decât clasicele amabilităţi formale exprimate în astfel de ocazii.

Ingrid Seward, redactor-șef al revistei Majesty, consideră că urările sugerează că Regina și alte feţe regale au realizat „cât de sensibilă este Meghan”.

De asemenea, Seward crede că mesajele arată că „impertinenta” Kate este capabilă să se ridice deasupra dramei generate de presupusul conflict cu Meghan care ar fi început când s-a căsătorit cu Harry.

Totodată, se pare că şi William a trecut peste divergenţele pe care le-a avut cu pivire la alegerea sentimentală a fratelui său.

Biografia Finding Freedom zugrăvește o imagine inconfortabilă a modului în care se presupune că Meghan și Harry au fost tratați în spatele zidurilor regale.

Alături de urare, echipa de comunicare a Majestății sale a postat o imagine cu Ducesa de Sussex zâmbind împreună cu Regina la un eveniment din 2018.

Poza a fost distribuită pe conturile oficiale de socializare ale Familiei Regale, cu următorul mesaj: „Îi urăm Ducesei de Sussex o zi de naştere foarte fericită!”

Kate și William au urmat exemplul și au postat pe contul lor de Instagram Kensington Royal acelaşi mesaj.

„Sunt sigură că prima reacție a lui Meghan va fi «uau, ce gest drăguț», dar apoi, mai târziu, ar putea considera că este doar o parte a mașinăriei regale pe care ea și Harry o urăsc atât de mult”, a incheiat Seward.

sursa: Daily Star