Ultima zi în care românii pot beneficia de reducerea la plata impozitelor locale. Varianta digitală, cea mai rapidă pentru contribuabili

Contribuabilii mai au la dispoziție o singură zi pentru a beneficia de reducerea de 10% la plata impozitelor și taxelor locale, termenul-limită fiind 31 martie 2026. După această dată, obligațiile fiscale pot fi achitate în continuare, însă fără bonificație, potrivit măsurilor anunțate de Guvern.

Impozite locale achitate fără reducere. Ce se schimbă de la 1 aprilie

Reducerea se aplică doar plății integrale a impozitelor pe întregul an. Plata parțială sau în două tranșe, prima până la 31 martie și a doua până la 30 septembrie, nu oferă dreptul la bonificație.

Astfel, contribuabilii care achită anticipat integral pot economisi o sumă considerabilă. De exemplu, un impozit anual de 1.000 de lei scade la 900 de lei dacă este plătit integral până la termenul-limită, ceea ce înseamnă o economie de 100 de lei.

Metode rapide de plată a taxelor și impozitelor

Cea mai rapidă opțiune rămâne plata online, prin platforme dedicate precum Ghișeul.ro sau site-urile primăriilor. Procedura este simplă și durează câteva minute, necesitând doar crearea unui cont și autentificarea în sistem.

România după Cioran. Analiză dură, dar sinceră, a poporului român, varianta necenzurată
România după Cioran. Analiză dură, dar sinceră, a poporului român, varianta necenzurată
Medicii, recomandare pentru Mircea Lucescu, înainte de Turcia -România: Nu sta pe bancă, că o să mori. De ce a ignorat sfatul
Medicii, recomandare pentru Mircea Lucescu, înainte de Turcia -România: Nu sta pe bancă, că o să mori. De ce a ignorat sfatul

Plata online elimină deplasarea fizică și timpul de așteptare, iar comisioanele sunt suportate în general de autorități, cu excepția unor taxe bancare aplicate de anumite instituții financiare.

Pentru cei care preferă interacțiunea directă, taxele pot fi plătite la ghișeele direcțiilor de taxe și impozite locale, prin numerar sau card, precum și prin Poșta Română, stațiile SelfPay sau benzinăriile partenere.

Varianta prin transfer bancar, la îndemână

Transferul bancar reprezintă o alternativă rapidă pentru persoanele care nu doresc să folosească platformele online. Plata se poate realiza prin ordin de plată către contul IBAN al primăriei de domiciliu, fiind recunoscută oficial. Comisioanele pot varia în funcție de banca utilizată.

În orașele care dispun de aplicații mobile proprii, plata taxelor și impozitelor se poate face direct de pe telefon. Aceste aplicații simplifică accesul la serviciile publice și permit achitarea rapidă a sumelor datorate, fără comisioane suplimentare în majoritatea cazurilor.

Cum se face plata taxelor și impozitelor locale prin platformele primăriilor

Pentru plata online prin sistemele electronice ale primăriilor, contribuabilii trebuie să acceseze secțiunea dedicată de pe site-ul Direcției de Taxe și Impozite Locale. Autentificarea se face cu CNP-ul pentru persoane fizice sau cod fiscal pentru persoane juridice și parola obținută anterior de la instituția fiscală.

Ulterior, utilizatorii pot consulta situația bunurilor impozabile, a debitelor și a plăților efectuate, și pot genera note de plată utilizabile pentru achitare prin ATM, internet banking sau POS. Direcția Generală de Venituri Buget Local Sector 2, de exemplu, pune la dispoziție platforma Atlas DGVBL, printre alte metode rapide de plată.

09:48 - CSM reia votul pentru funcţiile de conducere de la DIICOT şi DNA. Alex Florenţa şi Marius Voineag, la a patra încercare
09:47 - România după Cioran. Analiză dură, dar sinceră, a poporului român, varianta necenzurată
09:42 - Acatistul Sfântului Grigorie Palama, recomandat credincioșilor care suferă de dureri de cap și migrene
09:34 - Medicii, recomandare pentru Mircea Lucescu, înainte de Turcia -România: Nu sta pe bancă, că o să mori. De ce a ignora...
09:27 - Prințesele Beatrice și Eugenie nu vor participa la slujba de Paște, în contextul controversei legate de tatăl lor, An...
09:15 - Primăvară doar în calendar. Meteorologii anunță contraste meteo puternice în România și în luna aprilie

Ciocnire între interesele Israelului și cele ale SUA. Sunt mari neînțelegeri
Ciocnire între interesele Israelului și cele ale SUA. Sunt mari neînțelegeri
Resursele strategice ale României: Între privatizări păguboase și soluția naționalizării
Resursele strategice ale României: Între privatizări păguboase și soluția naționalizării
Matei, un tânăr de 10 ani, care dă oricând telefonul și tableta pe o carte bună
Matei, un tânăr de 10 ani, care dă oricând telefonul și tableta pe o carte bună

