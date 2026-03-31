Ultima zi în care românii pot beneficia de reducerea la plata impozitelor locale. Varianta digitală, cea mai rapidă pentru contribuabili

Contribuabilii mai au la dispoziție o singură zi pentru a beneficia de reducerea de 10% la plata impozitelor și taxelor locale, termenul-limită fiind 31 martie 2026. După această dată, obligațiile fiscale pot fi achitate în continuare, însă fără bonificație, potrivit măsurilor anunțate de Guvern.

Reducerea se aplică doar plății integrale a impozitelor pe întregul an. Plata parțială sau în două tranșe, prima până la 31 martie și a doua până la 30 septembrie, nu oferă dreptul la bonificație.

Astfel, contribuabilii care achită anticipat integral pot economisi o sumă considerabilă. De exemplu, un impozit anual de 1.000 de lei scade la 900 de lei dacă este plătit integral până la termenul-limită, ceea ce înseamnă o economie de 100 de lei.

Cea mai rapidă opțiune rămâne plata online, prin platforme dedicate precum Ghișeul.ro sau site-urile primăriilor. Procedura este simplă și durează câteva minute, necesitând doar crearea unui cont și autentificarea în sistem.

Plata online elimină deplasarea fizică și timpul de așteptare, iar comisioanele sunt suportate în general de autorități, cu excepția unor taxe bancare aplicate de anumite instituții financiare.

Pentru cei care preferă interacțiunea directă, taxele pot fi plătite la ghișeele direcțiilor de taxe și impozite locale, prin numerar sau card, precum și prin Poșta Română, stațiile SelfPay sau benzinăriile partenere.

Transferul bancar reprezintă o alternativă rapidă pentru persoanele care nu doresc să folosească platformele online. Plata se poate realiza prin ordin de plată către contul IBAN al primăriei de domiciliu, fiind recunoscută oficial. Comisioanele pot varia în funcție de banca utilizată.

În orașele care dispun de aplicații mobile proprii, plata taxelor și impozitelor se poate face direct de pe telefon. Aceste aplicații simplifică accesul la serviciile publice și permit achitarea rapidă a sumelor datorate, fără comisioane suplimentare în majoritatea cazurilor.

Pentru plata online prin sistemele electronice ale primăriilor, contribuabilii trebuie să acceseze secțiunea dedicată de pe site-ul Direcției de Taxe și Impozite Locale. Autentificarea se face cu CNP-ul pentru persoane fizice sau cod fiscal pentru persoane juridice și parola obținută anterior de la instituția fiscală.

Ulterior, utilizatorii pot consulta situația bunurilor impozabile, a debitelor și a plăților efectuate, și pot genera note de plată utilizabile pentru achitare prin ATM, internet banking sau POS. Direcția Generală de Venituri Buget Local Sector 2, de exemplu, pune la dispoziție platforma Atlas DGVBL, printre alte metode rapide de plată.