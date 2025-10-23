Arestul preventiv, contestat de ucrainenii acuzați de sabotaj. Decizia ÎCCJ, pe 28 octombrie

Cei doi ucraineni acuzați de tentativă la acte de diversiune, după ce au vrut să incendieze sediul unei firme de curierat din Bucureşti, au contestat arestul preventiv, iar Înalta Curte de Casație și Justiție va analiza cererea pe 28 octombrie.

Cei doi ucraineni arestați preventiv în România au contestat măsura la Înalta Curte de Casație și Justiție, care a stabilit termenul de judecată pentru 28 octombrie, în dosarul 6535/2/2025. Ei sunt acuzați de procurorii DIICOT de tentativă la acte de diversiune.

„S-a stabilit că inculpaţii au pătruns pe teritoriul României, iar la data de 15.10.2025 au depus la sediul unei societăţi de curierat internaţional, două colete ce conţineau dispozitive confecţionate artizanal, în scopul distrugerii prin incendiere a respectivei clădiri. Locaţia se află la parterul unei bloc de locuinţe, situat în zona centrală a municipiului Bucureşti, Sectorul 3”, se arată într-un comunicat de presă emis de DIICOT.

Anterior, Serviciul Român de Informații a anunțat că, împreună cu partenerii naționali și internaționali, a dejucat o nouă operațiune de sabotaj pusă la cale de Federația Rusă pe teritoriul României.

„Serviciul Român de Informaţii, în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO şi MApN-DGIA, precum şi cu servicii partenere externe, a prevenit comiterea unei noi operaţiuni de sabotaj pe teritoriul naţional, cu implicarea a doi cetăţeni ucraineni, aflaţi sub coordonarea directă a unor reprezentanţi ai serviciilor secrete ruse, scopul acestora fiind distrugerea prin incendiere a unui sediu al companiei NOVA POST din municipiul Bucureşti”, anunța SRI, într-un comunicat de presă.

În perioada 14-15 octombrie 2025, SRI a identificat și a monitorizat doi cetățeni ucraineni care au intrat în România dinspre Polonia, îndreptându-se spre București. Aceștia au lăsat la sediul NOVA POST din Capitală două colete care conțineau dispozitive incendiare cu inițiere de la distanță, realizate artizanal și ascunse în căști audio, piese auto și componente GPS.

„Angrenarea echipelor proprii şi a resurselor specializate a permis identificarea imediată a coletelor incendiare, dezamorsarea acestora şi prevenirea iniţierii intenţionate sau accidentale a dispozitivelor”, a mai transmis SRI.

Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel București a decis plasarea în arest preventiv a celor doi inculpați pentru 30 de zile.