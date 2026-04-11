Ucraina, atacată cu peste o sută de drone. O persoană a murit, iar aproximativ cincisprezece au fost rănite în Poltava și Sumî

Clădire din Sumî atacată cu drone rusești. Sursa foto: Telegram/Oleh Hryhorov
O persoană a murit, iar aproximativ cincisprezece au fost rănite în două atacuri separate produse în centrul și estul Ucrainei, au anunțat autoritățile regionale în noaptea de vineri spre sâmbătă, înaintea unei pauze planificate în conflict cu ocazia Paștelui ortodox, potrivit AFP.

În regiunea Poltava, din centrul țării, o persoană a murit, iar alta a fost rănită după ce „un magazin şi o cafenea au fost avariate după ce o dronă inamică s-a prăbuşit”, a scris pe Telegram Vitalii Diakivnici, şeful administraţiei militare regionale.

În nord-estul Ucrainei, în regiunea Sumî, situată la granița cu Rusia, lovituri cu drone asupra unor clădiri rezidențiale au rănit 14 locuitori, printre care un băiat de 14 ani și o femeie de 87 de ani care a fost spitalizată, a anunțat pe Telegram Oleg Grigorov, șeful administrației militare regionale.

Potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene, Rusia a lansat 128 de drone împotriva țării în noaptea de joi.

Drone rusești. Sursă foto: X.com

Rusia și Ucraina au decis încetarea focului pentru Paştele ortodox

Rusia și Ucraina au convenit asupra unui armistițiu pentru Paştele ortodox, care ar urma să intre în vigoare sâmbătă, la ora 16:00 (13:00 GMT), și să se mențină până duminică seara.

„Prin decizia comandantului suprem (...) V. Putin, în legătură cu viitoarele sărbători de Paşte (Învierea lui Cristos), un armistiţiu este declarat începând de la ora (locală) 16.00, la 11 aprilie, şi până la sfârşitul zilei de 12 aprilie 2026”, se arată într-un comunicat al Kremlinului.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că autoritățile de la Kiev sunt dispuse să adopte măsuri „în oglindă” în contextul unui posibil armistițiu de Paște. „Ucraina a afirmat în repetate rânduri că este pregătită să ia măsuri simetrice. Am propus un armistițiu pe durata sărbătorilor de Paște din acest an și vom acționa în consecință. Oamenii au nevoie de un Paște fără amenințări și de progrese concrete către pace”, a scris acesta, într-o postare pe X.

Negocierile conduse de Statele Unite, în impas

Mai multe runde de negocieri conduse de Statele Unite nu au reușit să apropie părțile de un acord, iar atenția Washingtonului se îndreaptă acum spre Iran.

Discuțiile au ajuns în impas, după ce Moscova a cerut concesii teritoriale și politice pe care Zelenski le-a respins, considerându-le echivalente cu o capitulare.

1 comentarii

  1. eL vLAD spune:
    11 aprilie 2026 la 9:10

    Doar 100?! Pìnà la ultimul porkjidov!!!!

