Alegerile pentru desemnarea candidatului Partidului Republican la președinția SUA, în anul 2016, i-au opus pe actualul președinte, Donald Trump și pe Marco Rubio, pe atunci senator republican pentru Florida. La dezbaterea televizată din 26 februarie 2016, Rubio a lansat acuzații și atacuri lipsite de eleganță la adresa lui Trump, afirmând despre acesta că este un om de afaceri foarte prost, deoarece a falimentat patru companii și că, dacă nu ar fi moștenit 200 de milioane de dolari, astăzi ar fi vândut ceasuri în Manhattan — cu alte cuvinte, s-ar fi aflat alături de comercianții de diferite etnii și rase care se ocupă cu falsuri și produse contrafăcute.

Donald Trump a spus despre Marco Rubio un singur lucru demn de a fi menționat, prin importanța lui pentru prezentul nostru, al tuturor: că actualul său secretar de stat nu ar putea aduce pacea nicăieri pe glob, acolo unde ar fi nevoie de America, dintr-un motiv simplu — este un prost negociator. Că, de fapt, nu este deloc un negociator. Pentru a-și întări afirmația, Trump a repetat-o de mai multe ori în timpul dezbaterii.

Înainte de a deveni pentru prima dată președintele SUA, Donald Trump a fost gazda și producătorul unui reality show care s-a bucurat de un mare succes: The Apprentice (Ucenicul). Emisiunea a avut o durată remarcabilă pentru un format de acest tip: 14 sezoane, difuzate între 2004 și 2017, suficient cât să se transforme dintr-un simplu experiment televizat într-o adevărată școală informală de negociere și putere. Longevitatea sa neobișnuită spune totul; publicul nu a urmărit doar competiția, ci lecția — repetată, rafinată și aplicată — a modului în care se câștigă în lumea reală.

The Apprentice nu a fost niciodată doar un reality show; a fost o sală de curs mascată în spectacol, o academie brutală în care lecțiile nu se predau cu cretă pe tablă, ci cu mize reale, orgolii zdrobite și decizii luate sub presiune. În centrul ei, Donald Trump, nu ca vedetă, nu ca entertainer, ci ca Profesor — un magistru al negocierii dure, al raportului de forță, al momentului în care trebuie să știi când să cedezi și, mai ales, când să spui „You’re Fired!” (Ești concediat!).

Trump nu este un simplu prezentator, un moderator, ci un judecător, un stăpân al mesei. Într-o lume obsedată de incluziune, empatie, corectitudine politică și discurs motivațional, el a predat o lecție scandaloasă adepților ideologiei progresiste: nu toți sunt egali, nu toți câștigă, nu toți merită să rămână în joc. Replica „You’re Fired!” nu era o cruzime, ci o concluzie logică — ucenicul care nu învață pleacă. Iar publicul — spre groaza moraliștilor și neomarxiștilor — a aplaudat, pentru că, dincolo de ipocrizie, toți știu adevărul: lumea reală exact așa funcționează.

Cei care au privit The Apprentice doar ca pe un show de divertisment au ratat esențialul, deoarece aici s-a format stilul de negociere care avea să fie exportat, mai târziu, în politica externă a Statelor Unite.

Ajuns președinte al SUA, Donald Trump nu a negociat tratate ca un diplomat clasic, ci ca un om de afaceri format în sala de consiliu: presiune maximă, termene-limită artificiale, amenințarea retragerii și obsesia pentru raportul de forță.

Administrația Statelor Unite este construită pe un echilibru riguros între puteri și responsabilități. În acest mecanism, Departamentul de Stat ocupă o poziție-cheie: este instituția care traduce voința politică în diplomație concretă. Secretarul de Stat este a doua persoană în rang din Cabinetul președintelui, după vicepreședintele SUA; el nu este un simplu purtător de mesaj, ci prima minte strategică a Americii în lume, omul care anticipează consecințe, evaluează riscuri și caută ieșiri din criză înainte ca acestea să devină ireversibile. Tocmai de aceea, această funcție presupune o rațiune practică fără egal.

Rațiunea este principala însușire a omului și totodată marele lui privilegiu; nu forța, nu instinctul, nu numărul — ci capacitatea de a judeca, de a anticipa consecințele propriilor fapte și de a alege nu ceea ce este posibil, ci ceea ce este justificat. Folosirea corespunzătoare a rațiunii ar trebui să-l înalțe pe om și să-l facă invulnerabil, căci, fără rațiune, el nu este decât o ființă capabilă de violență sofisticată.

Omul nu este condus însă de rațiune, ci de voință; rațiunea apare adesea doar ca un instrument de justificare a unor impulsuri deja decise. Nu rațiunea ne conduce deci, ci voința ne folosește rațiunea drept avocat.

Dar rațiunea nu este una singură; există o rațiune abstractă, teoretică, livrescă și există rațiunea practică — aceea care operează în realitate, sub presiunea timpului, a morții și a responsabilității.

Rațiunea practică, în adevăratul și autenticul sens al cuvântului, constituie punctul culminant la care poate ajunge omul prin simpla utilizare a propriei rațiuni și unde se arată cel mai clar distincția dintre el și animal. Ea este rară, tocmai pentru că presupune stăpânirea voinței; presupune frânare, luciditate, acceptarea limitelor și refuzul autoamăgirii. La vârful puterii politice, lipsa rațiunii practice nu este o slăbiciune personală, ci un pericol istoric.

Problema centrală este una filosofică, nu doar politică. Omul modern — mai ales omul politic — confundă adesea inteligența tehnică cu rațiunea practică. Poți fi educat, informat, versat procedural și, totuși, incapabil să înțelegi ce urmează după propriile tale decizii.

Marco Rubio a ținut vineri, 19.12.2025, conferința de presă de sfârșit de an, în care a temperat așteptările referitoare la negocierile dintre SUA, Rusia și Ucraina, deoarece „există un motiv pentru care acest război nu s-a încheiat: cauzele complexe care stau la baza lui și faptul că cele mai dificile probleme sunt întotdeauna ultimele!”

Secretarul de Stat a spus că „există o singură națiune pe pământ care poate vorbi cu ambele părți.

Aceasta este Statele Unite.” El a precizat că America este implicată în acest proces de pace foarte dificil, dar — și aici l-a citat pe președintele Trump — „totul are o limită și în definitiv, nu este războiul nostru, este un război pe un alt continent”!

Această frază comodă, rostită din siguranța geografiei și din confortul unei memorii istorice selectiv uitate, chiar dacă este un citat, nu are mai puțină importanță în ceea ce privește modul în care gândește demnitarul american.

Dacă președintele Donald Trump poate fi înțeles într-un fel, deoarece nu este nici politician, nici diplomat de carieră, Marco Rubio nu poate fi scuzat de lejeritatea cu care a repetat aceste lucruri deosebit de periculoase în fața întregii lumii. Și asta pentru că el nu este un comentator de televiziune sau un senator aflat în campanie electorală, este Secretarul de Stat al SUA — adică principalul arhitect al politicii externe americane.

La acest nivel, nu opiniile contează, ci judecata, nu emoția, ci discernământul, nu sloganul, ci rațiunea practică, adică acea capacitate rară de a înțelege consecințele reale ale acțiunilor, într-o lume care funcționează prin cauzalitate, nu prin lozinci.

A spune că un război „nu este al nostru” pentru că nu se desfășoară pe continentul nord-american înseamnă a ignora, într-un mod înfricoșător de superficial, însăși istoria modernă a omenirii — și, mai ales, istoria Americii. Ideea că geografia te poate apăra de Istorie este o iluzie, deoarece oceanele nu sunt ziduri morale, iar atunci când un foc se extinde, el nu întreabă unde e „continentul tău”. A spune „nu este războiul nostru” nu te exonerează de consecințe, te califică doar ca nepregătit pentru ele. Iar istoria nu iartă.

Secolul XX a demonstrat fără echivoc că puterile agresive nu se opresc singure, că războaiele ignorate devin războaie globale și că prețul plătit mai târziu e întotdeauna mai mare decât prețul prevenției.

Primul și Al Doilea Război Mondial nu au început pe continentul american și totuși, au devenit războaiele Americii, cu sute de mii de soldați americani morți și cu o implicare totală care a decis soarta lumii. În 1941, americanii spuneau exact ce spune azi Rubio: e un război european, nu ne privește, avem problemele noastre. Apoi, a venit Pearl Harbor și într-o singură dimineață de duminică, 7 decembrie, izolarea a murit. Au urmat Normandia, Ardeni, Italia, Pacificul, Okinawa - și peste 400.000 de americani au murit. Nu pentru că războiul era „pe continentul lor”, ci pentru că lumea ajunsese la ei. Istoria nu i-a cerut Americii permisiunea de a o implica; realitatea a făcut-o inevitabilă. America nu a murit în Europa pentru că voia teritorii, a murit pentru că a așteptat prea mult.

Rusia – Ucraina nu este „un conflict regional”, așa cum nici Germania – Polonia n-a fost „o chestiune locală”, sau Anschluss-ul „doar problema Austriei”. Când un stat mare testează limitele, el nu se oprește pentru că vecinii tac, se oprește doar atunci când întâlnește rezistență.

America a învățat asta în 1917, a repetat lecția în 1941; să nu țină cont de ea în 2025, ar fi nu doar cinism, ci o orbire istorică criminală. Pentru că adevărul crud este acesta: niciun război mare nu începe pe continentul Americii, dar toate ajung, mai devreme sau mai târziu, la ea. A ignora aceste precedente nu este realism, ci amnezie strategică.

Marco Rubio, printr-o simplă frază rostită cu nonșalanță — „războiul (din Ucraina) nu este războiul nostru, nu este pe continentul nostru” — a reușit să dezvăluie o problemă mult mai gravă decât o simplă scăpare de limbaj: absența rațiunii practice acolo unde ea ar trebui să fie absolută.

Rațiunea practică nu este exercițiu retoric, ci capacitatea de a evalua lumea așa cum este, nu așa cum ai dori să fie, este înțelegerea limitelor propriei puteri, acceptarea faptului că, uneori, a continua este mai irațional decât a te opri. Oamenii politici care conduc superputeri militare au datoria de a utiliza rațiunea într-un scop important și mântuitor, și anume de a înălța națiunile deasupra suferințelor și durerilor cărora le-au căzut pradă în cele două războaie mondiale și nu de a le transmite, cinic, să se pregătească de Al Treilea Război Mondial, așa cum o face aproape zilnic, pe unde te prinde, olandezul „zburător” și singuratic, Mark Rutte, secretarul general al NATO.

Marco Rubio, un produs clasic al sistemului politic american — avocat, fiu de imigranți cubanezi, crescut în Florida, educat în universități americane respectabile, veteran al jocului politic de la Washington, este primul hispanic din istoria SUA care ocupă această demnitate. A fost congresman (deputat) în Camera Reprezentanților, senator, a aspirat la Casa Albă, a vorbit fluent limbajul libertății, al democrației, al „valorilor occidentale”.

Cu alte cuvinte: nu este un novice, nu este un ignorant, nu este un accident. Tocmai de aceea problema este cu atât mai gravă; când un om cu acest parcurs ajunge să reducă geopolitica la o hartă fizică — continentul nostru versus continentul lor — nu ne aflăm în fața unei erori, ci a unei carențe intelectuale la nivel de funcție.

Războaiele nu se încheie prin depozite pline și promisiuni maximale, ci prin negocieri dure, reci, nepopulare. Cât de inteligent trebuie să fii ca să realizezi că o superputere nucleară nu poate fi învinsă printr-un război convențional?

Adevărata maturitate strategică nu stă în sloganuri morale, ci în capacitatea de a opri un război — nu de a-l administra. Nu orice conflict prelungit este o virtute, nu orice sprijin nelimitat este un act moral.

Dacă America dorește pacea, trebuie să renunțe la reflexul de a alimenta focul în numele binelui și să accepte realitatea dură a negocierii. Altfel, riscă să repete, încă o dată, în propria tradiție istorică, o observație formulată de Winston Churchill: „Americanii fac întotdeauna ceea ce trebuie — dar numai după ce au epuizat toate celelalte variante.” Problema este că, între „toate celelalte variante” și „ceea ce trebuie”, de obicei se află un munte de cadavre, de fiecare dată, prețul întârzierii fiind plătit în sânge — sânge american.

Din fericire, cu Donald Trump la conducerea Americii, observația lui Winston Churchill nu se mai împlini, va fi uitată ca și cum nu ar fi existat. Pentru că cu Profesorul la catedră, nu vom asista niciodată la o retragere a americanilor de la discuțiile de pace, ci la o lecție de negociere.

Amenințarea cu abandonarea Europei în fața Rusiei nu este un gest de slăbiciune și nici un capriciu geopolitic; este mecanismul clasic de presiune al profesorului din The Apprentice, un episod de negociere dură, specific unui om care a învățat puterea într-o sală de consiliu, nu într-un manual de diplomație.

În sala de consiliu, cel care se ridică de la masă nu fuge — el mută centrul de greutate, creează panică, forțează greșeala, obligă adversarul să ofere mai mult decât intenționa. Exact asta se întâmplă acum. Europa a interpretat replica drept o amenințare, ucenicii au auzit-o ca pe un avertisment. Iar Marco Rubio, convins că joacă într-un manual de diplomație clasică, nu și-a dat seama că nu se află într-o conferință de presă, ci într-un boardroom. A clipit primul, a intrat în joc. A mușcat momeala.

Pentru că, în logica profesorului, retragerea nu este un final, ci o etapă. Este pauza calculată înainte de verdict, momentul în care ceilalți se grăbesc să refacă punți, să îndulcească poziții, să „salveze” negocierile. Exact clipa în care balanța se înclină decisiv. Iar la capătul acestui joc nu vine diplomația cu flori, ci sentința rece, rostită calm, ca într-o sală fără ferestre:

You’re fired! Ești concediat. Nu de la negocieri. De la iluzia că ai înțeles jocul.

P.S.

Într-un interviu recent, acordat dintr-un hotel din Bruxelles revistei Politico, președintele României, Nicușor Dan, a lăsat să se înțeleagă că, din nefericire, moralitatea nu mai contează atât de mult în noua lume a lui Donald Trump.

„Lumea s-a schimbat. Am trecut de la o abordare morală, în sensul clasic, la una mult mai pragmatică și orientată pe interese economice.”

Dacă Nicușor Dan ar fi participat la The Apprentice și ar fi rostit aceste cuvinte în sala de consiliu, Donald Trump l-ar fi privit cu o mirare nedisimulată, ca și cum interlocutorul său ar fi aterizat de pe o altă planetă. Apoi, de la înălțimea celor 1,90 metri ai săi, i-ar fi spus calm, fără ridicarea vocii, exact ca în emisiune:

- Nu, domnule Nicușor Dan. Lumea nu s-a schimbat. Așa a fost dintotdeauna. Pentru că lumea politicii, a intereselor, a puterii și a negocierii n-a fost niciodată morală. A fost doar lucidă. Moralitatea a fost întotdeauna un discurs pentru cei slabi, o podoabă retorică pentru cei care nu aveau pârghii reale. Cei care au avut puterea au știut asta dintotdeauna — doar că nu au spus-o atât de direct.

Iar verdictul lui Donald Trump, ar fi venit imediat, inevitabil, după lecție. Fără drept de apel, fără explicații suplimentare.

Domnule Nicușor Dan: You’re Fired!