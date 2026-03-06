Trump vrea schimbări în sistemul electoral din SUA. Imigranții ilegali nu vor mai putea vota

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a readus în atenția publică proiectul legislativ numit SAVE America Act, o inițiativă care vizează modificarea regulilor privind votul în alegerile federale, potrivit unui mesaj postat pe Truth Social.

Propunerea este susținută de mai mulți parlamentari republicani și a fost promovată intens de Trump pe platforma sa de socializare și în declarații publice.

Proiectul legislativ face parte dintr-un set mai larg de inițiative privind organizarea alegerilor și a apărut pe fondul dezbaterilor politice din Statele Unite înaintea alegerilor din 2026. Legea ar introduce mai multe cerințe noi pentru alegători și ar limita unele metode de vot utilizate în prezent.

Într-un mesaj public, Donald Trump a prezentat principalele idei ale proiectului sub forma unei liste de măsuri pe care le consideră esențiale pentru sistemul electoral american.

Președintele SUA a scris:

Toți alegătorii trebuie să prezinte act de identitate de alegător (Voter ID);

Toți alegătorii trebuie să prezinte dovada cetățeniei pentru a putea vota;

Fără vot prin corespondență, cu excepția cazurilor de boală, dizabilitate, serviciu militar sau călătorie;

Fără bărbați în sporturile feminine;

Fără operații de schimbare de sex pentru minori, fără aprobarea scrisă explicită a părinților.

Declarația a fost distribuită pe platformele online și a generat reacții în spațiul politic american, atât din partea susținătorilor, cât și a criticilor inițiativei.

Proiectul SAVE America Act este o continuare sau o versiune extinsă a Safeguard American Voter Eligibility Act (SAVE Act), o lege propusă anterior în Congresul Statelor Unite.

Scopul principal al acesteia este modificarea legislației electorale pentru a impune reguli mai stricte privind înregistrarea și participarea la vot.

Printre prevederile discutate se numără:

obligativitatea prezentării unui act de identitate cu fotografie la vot;

necesitatea de a prezenta documente care dovedesc cetățenia americană pentru înregistrarea ca alegător;

restricții mai stricte privind votul prin corespondență;

verificări suplimentare ale listelor electorale pentru identificarea persoanelor fără cetățenie americană.

Potrivit documentelor legislative, proiectul urmărește modificarea National Voter Registration Act din 1993, astfel încât înregistrarea alegătorilor la alegerile federale să includă dovezi documentare ale cetățeniei.

În 2026, o variantă a proiectului a fost adoptată de Camera Reprezentanților a Statelor Unite, cu un vot strâns, urmând să fie analizată și de Senat.

Susținătorii inițiativei afirmă că măsurile ar putea crește încrederea publicului în procesul electoral și ar contribui la prevenirea votului ilegal.

În același timp, organizații pentru drepturi civile și unele grupuri politice au exprimat îngrijorări legate de posibilele efecte asupra accesului la vot pentru anumite categorii de alegători.

Dezbaterea asupra proiectului continuă în Congresul SUA, iar adoptarea sa finală depinde de votul Senatului și de eventuale proceduri legislative suplimentare.

Inițiativa legislativă apare într-un context politic mai amplu, în care administrația Trump și liderii republicani au promovat mai multe propuneri legate de regulile electorale și de organizarea alegerilor federale.

De-a lungul ultimilor ani, Donald Trump a susținut în repetate rânduri introducerea obligativității prezentării unui act de identitate pentru vot și limitarea votului prin corespondență, afirmând că aceste măsuri ar contribui la protejarea integrității procesului electoral.

Dezbaterea privind SAVE America Act rămâne una dintre principalele teme politice legate de sistemul electoral american, în special în perspectiva viitoarelor alegeri federale.