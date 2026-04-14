Trump: S-ar putea întâmpla ceva la Islamabad, în următoarele două zile. Posibilă reluare a discuțiilor cu Iranul

Președintele american Donald Trump a declarat marți că discuțiile cu Iranul ar putea fi reluate în Pakistan în următoarele zile, după ce mai multe runde de negocieri din weekend nu au dat rezultate, lăsând neabordate probleme cheie care amenință să pună capăt încetării focului, potrivit The New York Post.

În interviul acordat ziarului The New York Post, Trump a spus despre corespondentul de politică externă al publicației, care se află în prezent la Islamabad, că „ar trebui să rămână acolo, într-adevăr, pentru că s-ar putea întâmpla ceva în următoarele două zile”.

Președintele a mai spus că șeful armatei pakistaneze, mareșalul Asim Munir, face o „treabă excelentă” în cadrul acestor discuții. „Este fantastic și, prin urmare, este mai probabil să ne întoarcem acolo”, a spus Trump.

Cu mai puțin de o oră înainte, Trump dăduse ziarului The Washington Post o estimare ceva mai pesimistă, spunându că discuțiile cu Iranul progresează lent și că, dacă ar avea loc o întâlnire, probabil că nu ar fi în Pakistan.

„Lucrurile se întâmplă, dar puțin cam încet... Nu cred că vom avea întâlnirea [în Pakistan]”, a spus el. „Probabil vom merge într-un alt loc. Avem un alt loc în minte”, a adăugat Trump.

Întrebat dacă SUA iau în considerare Turcia ca următoare gazdă, președintele SUA a răspuns: „Nu, cineva mai central. Europa, poate.”

Președintele nu a explicat însă ce evoluție a discuțiilor a existat în perioada scurtă dintre cele două interviuri ale sale.

Dar unele surse, citate de Reuters, au declarat, de asemenea, că echipele de negociere din SUA și Iran s-ar putea întoarce la Islamabad săptămâna aceasta pentru a relua discuțiile privind încheierea războiului.

Evoluțiile acestea au venit după eșecul negocierilor din weekend dintre Iran și SUA, de la Islamabad, eșec care a determinat Washingtonul să impună o blocadă asupra porturilor iraniene.

Deși blocada SUA a atras o retorică furioasă din partea Teheranului, semnele că angajamentul diplomatic ar putea continua au contribuit la calmarea piețelor petroliere, împingând prețurile de referință sub 100 de dolari marți.

O sursă implicată în discuții a declarat marți că a fost prezentată Washingtonului și Teheranului o propunere de a-și trimite din nou delegațiile.

„Nu a fost stabilită o dată fermă, delegațiile rămânând deschise de vineri până duminică”, a declarat o sursă iraniană de rang înalt.

Reamintim că Trump a spus luni că Iranul a luat legătura cu partea americană și dorește să încheie o înțelegere, adăugând că nu va accepta niciun acord care să permită Teheranului să dețină o armă nucleară.