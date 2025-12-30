Triunghiul reflectorizant dispare din portbagajul mașinii. Șoferii trebuie să investească în noul sistem de avertizare

Începând cu 1 ianuarie 2026, șoferii din Spania vor fi obligați să folosească baliza luminoasă de avertizare V16 în locul tradiționalului triunghi reflectorizant pentru semnalizarea opririlor de urgență. Această modificare vizează atât rezidenții spanioli, cât și șoferii străini care tranzitează țara.

Autoritățile spaniole au explicat că scopul principal al acestei măsuri este creșterea siguranței pe drumurile publice, mai ales pe timp de noapte sau în condiții meteorologice dificile. Baliza luminoasă V16 se montează pe plafonul vehiculului și transmite automat locația mașinii implicate în incidente, prin intermediul telefonului mobil, oferind o alertă rapidă autorităților și reducând riscul accidentelor grave.

„Această lampă de avertizare V16 transmite în mod regulat locația vehiculului implicat în accident prin intermediul telefonului mobil, contribuind astfel la prevenirea accidentelor grave”, se arată într-un comunicat oficial al autorităților spaniole.

Peste 600.000 de români care locuiesc în Spania, conform datelor Uniunii Europene, vor fi afectați direct de noile reglementări. De asemenea, măsura se aplică și șoferilor străini care circulă pe drumurile spaniole.

Balizele luminoase V16 certificate sunt disponibile pe piață la prețuri cuprinse între 30 și 60 de euro, în funcție de intensitatea luminoasă și caracteristicile tehnice ale dispozitivului. Autoritățile recomandă achiziționarea unui model certificat pentru a evita eventualele probleme legale.

Șoferii care nu vor avea în dotarea autovehiculului o baliză V16 conformă începând cu 1 ianuarie 2026 riscă sancțiuni financiare. Valoarea amenzilor poate varia între aproximativ 80 și 200 de euro, în funcție de circumstanțe și de modul în care se constată încălcarea obligației de dotare.

Această modificare legislativă face parte dintr-un pachet mai larg de reguli rutiere mai stricte, aliniate la standardele europene, menite să crească siguranța circulației și să reducă numărul accidentelor pe drumurile spaniole.