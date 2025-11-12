Trei oameni au murit pe loc după un impact frontal la Strășeni. Poliția: viteza, cauza principală. Video/Foto

Republica Moldova. Trei persoane și-au pierdut viața, iar o femeie a fost rănită grav în urma unui accident rutier produs miercuri, 12 noiembrie, între localitățile Lozova și Micleușeni din raionul Strășeni. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, un bărbat de 65 de ani, conducând cu viteză excesivă un automobil Mitsubishi, a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens și s-a izbit frontal de un Suzuki condus de o femeie de 58 de ani.

Impactul a fost atât de puternic, încât șoferul și doi pasageri din Mitsubishi, cu vârste de 35 și 36 de ani, au decedat pe loc. Conducătoarea Suzuki-ului a fost transportată în stare gravă la spital, unde primește îngrijiri medicale. Poliția investighează circumstanțele producerii tragediei și urmează să stabilească viteza exactă cu care circula automobilul și cauzele pierderii controlului asupra volanului.

Tot miercuri noaptea, două accidente grave s-au produs pe străzile din capitală. Pe bulevardul Traian, din sectorul Botanica, un taxi a luat foc în urma unei coliziuni violente cu un alt vehicul. În urma impactului, ambele mașini au fost aruncate la zeci de metri distanță, pe sensuri opuse ale străzii.

Potrivit imaginilor publicate de martori pe rețelele de socializare, șoferul taxiului ar fi încercat să vireze fără să se asigure, moment în care a fost lovit în plin de mașina care circula regulamentar. La fața locului au intervenit pompierii și echipajele de patrulare, care au reușit să stingă incendiul înainte ca flăcările să se extindă.

Un alt accident s-a produs tot în sectorul Botanica, pe bulevardul Dacia, unde o mașină care circula, cel mai probabil, cu viteză peste limita admisă, a lovit din spate un alt automobil, în timp ce încerca o depășire periculoasă. Momentul a fost surprins de o cameră de bord, iar imaginile arată cum mașina a fost grav avariată. Poliția urmează să stabilească dacă au existat victime.

Șeful Direcției Securitate Rutieră din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică, Pavel Apostol, a declarat că viteza excesivă, neadaptarea la condițiile de drum și neacordarea priorității pietonilor sunt printre principalele cauze ale accidentelor grave.

„Chiar dacă ponderea cazurilor de conducere sub influența alcoolului a scăzut, aceste accidente rămân printre cele mai devastatoare. Circa 42% dintre accidentele grave au loc în municipiul Chișinău, urmat de Bălți, Cahul și pe drumurile naționale care duc spre capitală”, a precizat Apostol.

Oficialul a subliniat și necesitatea unei infrastructuri rutiere mai sigure, cu zone clar delimitate pentru pietoni și bicicliști. „Avem un istoric clar al fiecărui conducător auto, ceea ce ne permite să individualizăm sancțiunile în funcție de gravitatea și frecvența abaterilor. Dar fără disciplină în trafic, nici cea mai bună infrastructură nu va putea preveni tragediile”, a conchis acesta.