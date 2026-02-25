Transportul aerian din Italia, afectat din cauza grevei naționale. În ce situații pot fi despăgubiți pasagerii

Transportul aerian din Italia se va confrunta joi, 26 februarie, cu perturbări semnificative din cauza reprogramării unei greve naționale din aeroporturi, inițial amânată pe perioada Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina. Acțiunea sindicală implică piloți, însoțitori de bord, personal de handling la sol și tehnicieni de trafic aerian, potrivit AirAdvisor.

ITA Airways a anulat deja aproximativ 55% din zborurile programate pentru 26 februarie, fără ca zborurile de lung curier să fie afectate. Unele anulări sunt prevăzute și pentru 27 februarie.

Piloții și însoțitorii de bord ai easyJet participă, de asemenea, la grevă, iar o acțiune separată a personalului de handling la sol va avea loc între orele 13:00 și 17:00, afectând operațiunile ITA Airways, easyJet și Vueling.

Conform legislației italiene, companiile aeriene trebuie să asigure intervale orare protejate – cunoscute sub denumirea de „fasce garantite” – între 07:00–10:00 și 18:00–21:00, perioade în care majoritatea zborurilor ar trebui să fie operate. Plecările în afara acestor intervale prezintă un risc ridicat de anulare.

Regulamentul european EU261 stabilește drepturile pasagerilor în caz de perturbare: • Eligibili pentru despăgubiri: dacă greva implică propriii angajați ai companiei aeriene și zborul este anulat cu mai puțin de 14 zile sau întârzie peste 3 ore. • Fără despăgubiri: dacă perturbarea este cauzată de personalul aeroportului sau terți, considerată circumstanță extraordinară.

Indiferent de cauză, operatorii aerieni au obligația de a oferi rerutare, rambursarea contravalorii biletului și asistență pe aeroport, inclusiv mese, băuturi și cazare, după caz. Pasagerii pot solicita rambursarea cheltuielilor rezonabile și trebuie să păstreze toate chitanțele.

AirAdvisor le recomandă pasagerilor să verifice cursele pe site-ul ENAC, să contacteze compania aeriană pentru confirmarea statusului zborului, să păstreze chitanțele și să obțină o confirmare scrisă privind motivul perturbării.

Platforma pune la dispoziție și un calculator de despăgubiri pentru verificarea eligibilității pasagerilor.

Anton Radchenko, CEO al AirAdvisor, afirmă că despăgubirile depind de implicarea directă a personalului companiei aeriene și nu toate anulările cauzate de grevă sunt automat exceptate de la compensare.

„Grevele de amploare din transporturi creează adesea confuzie în ceea ce privește drepturile pasagerilor. Întrebarea-cheie este dacă perturbarea se află sau nu sub controlul companiei aeriene. Dacă sunt implicați propriii angajați ai operatorului, despăgubirile pot fi acordate în baza EU261. Călătorii nu ar trebui să presupună că toate anulările generate de grevă sunt automat exceptate de la compensare”, a explicat Anton Radchenko.