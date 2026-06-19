România se confruntă cu cea mai severă criză politică de după Revoluție, în contextul dificultăților privind formarea unei majorități parlamentare și instalarea unui nou guvern, a declarat fostul președinte Traian Băsescu. Acesta a susținut că atât liderul PSD, Sorin Grindeanu, cât și liderul PNL, Ilie Bolojan, poartă responsabilitatea pentru blocajul politic actual.

Traian Băsescu consideră că actuala situație politică reprezintă cel mai grav impas traversat de România după căderea regimului comunist.

Fostul șef al statului a pus dificultățile actuale pe seama imposibilității formării unei majorități parlamentare și a liniilor de negociere asumate de partidele politice.

„După părerea mea, este cea mai mare criză politică pe care a traversat-o România de la Revoluție încoace, în sensul că nu reușim să avem un guvern și, din păcate, condițiile sunt de așa natură încât este imposibil să formezi un guvern cu o susținere majoritară datorită așa-numitelor linii roșii pe care fiecare a ținut să le traseze. Datorită faptului că nu se poate forma o susținere majoritară pentru guvern, etichetez actuala criză ca fiind cea mai puternică și asta ne arată că avem o mare problemă în constituție. Nu există nicio țară civilizată în care, într-o situație de blocaj cum este acum la noi, să nu poți să dizolvi Parlamentul și să faci alegeri anticipate. La noi, din păcate, nu se poate face acest lucru și asta ne blochează pur și simplu”, a spus Traian Băsescu la Digi24.

Traian Băsescu a susținut că alegerile anticipate ar reprezenta soluția democratică pentru depășirea blocajului politic. Acesta a criticat actualul cadru constituțional, despre care afirmă că nu oferă mecanisme eficiente pentru rezolvarea unei astfel de situații.

„Ar fi trebuit să putem face alegeri anticipate în mod categoric, ca o soluție de rezolvare democratică a unui blocaj. Acum, dacă se va rezolva, cum se va rezolva? În mod absolut nedemocratic: „vino încoace că-ți dau o funcție”, „vino încoace că-ți angajez nevasta”, „pune și tu un vot pentru guvern, că-ți angajez copilul”. Deci, la asta ne duce imposibilitatea de a declanșa alegeri anticipate. În orice caz, după părerea mea, guvernul Veștea nu va trece prin Parlament. În lipsa unui aranjament cu liberalii, practic nu se poate realiza o majoritate cu care guvernul să treacă prin Parlament”, a continuat fostul președinte.

Întrebat despre posibilitatea ca Executivul să primească sprijin din partea AUR și SOS, Băsescu a respins acest scenariu.

„Atâta timp cât președintele menține acest punct de vedere, este clar că nu se va întâmpla asta”.

Fostul șef al statului a afirmat că formațiunea condusă de George Simion nu ar avea motive să susțină un guvern pe care nu îl agreează și despre care consideră că nu va avea rezultate.

„În al doilea rând, orice am spune, la AUR sunt câțiva oameni care gândesc bine. Nu cred că s-ar complica susținând un guvern care nu-i agreează, în primul rând, și în al doilea rând, un guvern care nu va face performanță. Ăsta e adevărul. Îl putem vedea în viitorul apropiat și viitorul pe termen mediu. Va fi un guvern care va târâi zilele României până ajunge la alegeri”, a adăugat el.

Traian Băsescu a afirmat că schimbarea Guvernului Bolojan a reprezentat o decizie greșită și i-a atribuit responsabilitatea lui Sorin Grindeanu. Totodată, fostul președinte a susținut că actualul blocaj în negocierile pentru formarea unei majorități este în responsabilitatea lui Ilie Bolojan.

„O ticăloșie care este reproșabilă domnului Grindeanu, pentru că a făcut-o din orgoliu și din disputa cu Bolojan. Iar acum, blocajul în formarea unui guvern este în responsabilitatea lui Bolojan. Deci, acești doi politicieni își împart răspunderea pentru dezastrul care urmează. Și după părerea mea, atâta timp cât toate eforturile PNL-ului se concentrează în bătălie internă, guvernul nu are cum să se ocupe de legislația care trebuie promovată, ca să nu pierdem cele 10 miliarde de euro, bani nerambursabili de la Uniunea Europeană”, a spus Băsescu.

Fostul șef al statului a avertizat că întârzierea adoptării măsurilor necesare poate afecta accesarea fondurilor europene.