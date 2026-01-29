Tragedie aeriană în Columbia. 15 oameni au murit după ce avionul s-a prăbușit

Un accident de avion produs în nord-estul Columbiei s-a soldat cu moartea tuturor celor 15 persoane aflate la bord, inclusiv a unui parlamentar local și a unui candidat la Congres, miercuri 28 ianuarie 2026, potrivit Reuters.

Avionul, un Beechcraft 1900 cu două motoare turbopropulsoare, decolase înainte de ora prânzului de pe aeroportul din Cúcuta, situat la granița cu Venezuela, cu destinația orașul Ocaña. Conform comunicatelor oficiale, aeronava și-a pierdut contactul cu controlul traficului aerian la 12 minute după decolare.

Odată semnalată dispariția avionului, autoritățile au demarat operațiuni de căutare, iar mai târziu au anunțat descoperirea resturilor aeronavei într-o zonă rurală și montană din departamentul Norte de Santander, fără ca vreun supraviețuitor să fie găsit.

Conform raportului companiei aeriene Satena, zborul respectiv era programat pentru o cursă scurtă între Cúcuta și Ocaña și era operat de o aeronavă de tip Beechcraft 1900.

În declarația oficială a operatorului s-a precizat că „controlul traficului aerian a pierdut contactul cu avionul 12 minute după decolare”, fără a se specifica imediat cauza prăbușirii.

La bordul aeronavei se aflau 13 pasageri și 2 membri ai echipajului, toți decedați în urma impactului. Satena a transmis și o listă cu persoanele care se aflau în avion în momentul accidentului, însă nu a oferit încă detalii privind circumstanțele care au dus la prăbușire.

Identitatea victimelor și prezența unor persoane publice Printre cei aflați la bord se numărau Diógenes Quintero, membru al Camerei Reprezentanților din partea regiunii Catatumbo, și Carlos Salcedo, candidat la alegerile pentru Congres programate în martie 2026. Ambele nume figurau pe lista pasagerilor publicată de Satena.

Reprezentanții lui Quintero au comunicat că nu au mai avut contact cu politicianul sau cu un membru din echipa sa după ce avionul a decolat. Informațiile preliminare indică faptul că semnalul de urgență al avionului nu a fost activat, ceea ce complică stabilirea imediată a motivului producerii accidentului.

Avionul a fost descoperit într-o zonă montană, rurală, din apropierea localității Curasica, situată în municipiul Playa de Belén, parte a departamentului Norte de Santander.

Regiunea este caracterizată de teren accidentat și este cunoscută pentru cultivarea frunzei de coca și pentru prezența unor grupări armate ilegale, inclusiv Armata Națională de Eliberare (ELN) și facțiuni disidente ale Forțelor Armate Revoluționare ale Columbiei (FARC).

Până în acest moment, oficialii nu au confirmat vreun factor specific care să fi determinat prăbușirea aeronavei. Investigațiile sunt în desfășurare, iar autoritățile colaborează cu mai multe instituții pentru a clarifica cauzele accidentului.

Imediat după confirmarea accidentului, autoritățile columbiene au declanșat proceduri de urgență și cercetare, inclusiv implicarea unităților responsabile cu aeronavele și accidentele.

Satena și instituțiile guvernamentale au comunicat deschiderea unei anchete pentru a stabili exact condițiile în care s-a produs prăbușirea.

Pe măsură ce noi informații devin disponibile, cele două autorități principale — Direcția de Investigații Tehnice și Accidente și Alte Agenții Aeronautice — urmează să emită rapoarte intermediare privind evoluția investigației.