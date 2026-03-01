Tradiția Babelor din martie leagă mitul Babei Dochia de destinul simbolic al fiecărui om

Babele reprezintă unul dintre cele mai cunoscute personaje mitologice din folclorul românesc. Tradiția este strâns legată de figura Babei Dochia, un personaj simbolic care marchează trecerea de la iarnă la primăvară. În credința populară, Baba Dochia este responsabilă pentru schimbarea vremii la început de martie.

Legenda spune că bătrâna pornește cu oile la munte purtând nouă cojoace. Pe măsură ce vremea pare să se încălzească, ea începe să își dea jos câte un cojoc. Cu fiecare cojoc lepădat, afară se face mai cald, iar iarna este treptat înlocuită de primăvară. Însă încălzirea este înșelătoare.

În final, frigul revine brusc, iar Baba Dochia, rămasă fără cojoace, îngheață împreună cu turma sa. Moartea sa simbolică, fixată în tradiție pe 9 martie, marchează hotarul dintre iarnă și primăvară. Perioada 1–9 martie este considerată intervalul în care Baba Dochia își împlinește destinul, urcând muntele spre un sfârșit care deschide drumul renașterii naturii.

Legenda este asociată și cu formațiunile stâncoase numite „Babele” din masivul Bucegi, care în imaginarul popular ar reprezenta-o pe bătrână împietrită alături de oile sale.

Potrivit obiceiului popular, fiecare persoană își alege o „babă” în intervalul 1–9 martie. Ziua aleasă este interpretată ca un indiciu pentru felul în care va decurge anul respectiv.

Există două interpretări principale. Prima susține că așa cum este vremea în ziua aleasă, așa va fi și firea omului pe parcursul anului. Dacă ziua este însorită și frumoasă, persoana va fi veselă, norocoasă și va avea parte de reușite. Dacă vremea este mohorâtă, cu cer întunecat sau cu precipitații, omul va avea un an mai dificil.

O altă interpretare spune că nu doar dispoziția, ci și norocul sunt influențate de vremea din ziua „babei”. În unele zone, bătrânii spun că dacă ninge sau plouă în ziua aleasă, anul va fi unul bun și plin de bogății, deoarece precipitațiile sunt asociate fertilității și belșugului.

Pe lângă alegerea liberă a unei zile între 1 și 9 martie, există și o interpretare numerologică transmisă din generație în generație. Conform acesteia, „baba” fiecărei persoane este determinată de ziua nașterii.

Astfel, dacă o persoană s-a născut într-o zi de 6, baba sa va fi pe 6 martie. În cazul unei persoane născute pe 30 ale lunii, cifra este redusă prin adunare: 3+0=3, iar baba va fi pe 3 martie.

Această formă de calcul simplu reflectă o tradiție populară care îmbină simbolismul anotimpurilor cu elemente de numerologie. În cultura tradițională, cifra avea adesea o semnificație aparte, iar asocierea ei cu vremea dintr-o anumită zi era considerată un indiciu asupra destinului.

O altă poveste legată de Baba Dochia spune că aceasta avea un fiu care i-a adus o noră pe care nu o plăcea. Din dorința de a o pune la încercare, bătrâna i-a dat un ghem de lână neagră și i-a cerut să îl albească.

Fata a frecat firul până când degetele i-au sângerat, însă lâna a rămas neagră. Disperată, a început să plângă. Potrivit legendei, Iisus a auzit-o și a venit la ea, oferindu-i o floare roșie și sfătuind-o să spele lâna cu ajutorul acesteia. Tânăra a pus floarea în apă, iar firul s-a albit.

Când a văzut ghemul alb, Baba Dochia s-a înfuriat. A acuzat-o pe noră că Mărțișor, cel care ar fi ajutat-o, este ibovnicul ei. Înșelată de apariția florii roșii, semn al primăverii, bătrâna a crezut că iarna s-a încheiat și a plecat cu oile la munte.

Ajunsă acolo la început de martie, și-a dat jos cojoacele, crezând că vremea s-a încălzit definitiv. Frigul s-a întors, iar Baba Dochia a înghețat, transformându-se în stâncă.

Legenda este interpretată ca o alegorie a luptei dintre iarnă și primăvară. Floarea roșie simbolizează renașterea naturii, iar cojoacele lepădate reprezintă trecerea treptată către anotimpul cald.

Moartea Babei Dochia, plasată tradițional în ziua de 9 martie, marchează sfârșitul iernii și începutul primăverii. În cultura populară românească, această perioadă este văzută ca un prag simbolic.

Intervalul dintre 1 și 9 martie este asociat cu încercările prin care trece Baba Dochia în drumul său pe munte. Finalul acestui drum este o moarte care nu înseamnă dispariție definitivă, ci deschidere către renaștere.