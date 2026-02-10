Tori Spelling, vedeta din „Beverly Hills, 90210”, trăiește în mizerie

Tori Spelling, cunoscută publicului din întreaga lume pentru rolul său din serialul de succes „Beverly Hills, 90210”, traversează una dintre cele mai dificile perioade ale vieții sale. Departe de luxul și strălucirea care i-au definit cariera în anii ’90, actrița pare prinsă într-o realitate dură, care a stârnit îngrijorare în rândul prietenilor, informează pagesix.com.

Problemele financiare, divorțul și responsabilitatea creșterii copiilor par să fi contribuit la acest declin vizibil. De-a lungul timpului, actrița a vorbit deschis despre dificultățile sale, recunoscând că faima nu garantează stabilitate sau siguranță pe termen lung.

Tori Spelling traversează o perioadă complicată după separarea de Dean McDermott, iar situația locativă a actriței a devenit subiect de discuție publică. Potrivit co-prezentatoarei podcastului său, Amy Sugarman, locuința în care trăiește Spelling se apropie periculos de mult de ceea ce ar putea fi descris drept un spațiu sufocat de obiecte.

Subiectul a fost abordat fără ocolișuri în episodul de vineri al podcastului „missSPELLING”, unde cele două au vorbit deschis despre condițiile din casa actriței.

Actrița Tori Spelling a dezvăluit că a fost afectată de o boală severă care a ținut-o la pat timp de opt săptămâni și a obligat-o să ia o pauză de la muncă. În acest context, Sugarman a fost directă, susținând că stilul de viață haotic al vedetei ar contribui la episoadele repetate de îmbolnăvire.

Co-prezentatoarea a descris locuința lui Spelling ca fiind prea dezordonată și a subliniat că actrița are o problemă majoră, chiar extremă, în a renunța la lucrurile pe care le adună, ceea ce agravează starea generală a mediului în care trăiește.

Tori Spelling a vorbit deschis despre presiunea resimțită după despărțirea de Dean McDermott, mărturisind că responsabilitatea creșterii celor cinci copii a ajuns să o copleșească.

Actrița a recunoscut că sufrageria locuinței sale s-a transformat într-un adevărat spațiu de depozitare. La insistențele lui Sugarman, Spelling i-a trimis o fotografie cu încăperea, imagine care a stârnit îngrijorare.

Reacția lui Sugarman a fost una fermă. Aceasta a remarcat că bradul de Crăciun era încă montat și că spațiul, deși ar putea arăta elegant, devenise complet impracticabil.

„Aveți lucruri frumoase, dar nici măcar nu puteți sta acolo”, i-a spus ea, atrăgând atenția asupra dezordinii. Spelling a admis că situația se apropie periculos de mult de un depozit cu grămezi de obiecte.

Sugarman i-a atras atenția că problema locuinței sale este serioasă. Deși actrița a susținut că sufrageria este cea mai afectată zonă a casei, a recunoscut că nu ar putea primi oaspeți, nici măcar într-un context profesional important.

„Am încetat să mai invit oameni la mine”, a spus vedeta cunoscută din serialul „Beverly Hills, 90210”.

Spelling a explicat că, pe vremea când era căsătorită și locuia alături de McDermott, locuința era mereu în ordine, deoarece acesta nu ar fi acceptat un asemenea haos și pentru că beneficia de ajutor suplimentar.

Sugarman a concluzionat că actrița are nevoie de sprijin, sugerând că dezordinea generală ar fi contribuit inclusiv la dificultățile ei profesionale din ultimele luni.

Tori Spelling și Dean McDermott, în vârstă de 59 de ani, au împreună cinci copii: Liam (18 ani), Stella (17 ani), Hattie (14 ani), Finn (13 ani) și Beau (8 ani).

Cei doi s-au separat în iunie 2023, după aproape 18 ani de mariaj. Finalizarea divorțului, anunțată în noiembrie, a scos la iveală și probleme financiare majore, cu datorii de peste 1,7 milioane de dolari reprezentând taxe federale și statale neachitate.