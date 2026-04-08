Tori Spelling, primele declarații după accident. Actrița spune că impactul putea fi mai grav

Actrița Tori Spelling a oferit primele declarații publice după accidentul rutier în care a fost implicată împreună cu patru dintre copiii săi și alți trei minori, incident produs cu câteva zile înainte de weekendul de Paște, în Temecula, California.

Într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale, actrița a descris momentul ca fiind unul „copleșitor”, precizând că, deși toți cei implicați sunt în afara oricărui pericol major, impactul emoțional rămâne semnificativ.

„Vreau doar să le transmit tuturor că… patru dintre copiii mei, eu și trei dintre prietenii lor am fost într-un accident de mașină… suntem bine, dar a fost foarte copleșitor”, a declarat aceasta.

Accidentul a avut loc pe 2 aprilie, iar autoritățile au confirmat că toate cele opt persoane aflate în vehicul au fost transportate la spital pentru evaluare medicală.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități și citate de presă, incidentul s-a produs în jurul orei 17:44, în urma unei coliziuni între două vehicule.

Primele date indică faptul că un alt șofer ar fi circulat cu viteză ridicată și ar fi trecut pe culoarea roșie a semaforului, intrând în coliziune cu mașina condusă de Spelling.

Actrița a descris impactul din perspectiva sa:

„Șoferul care ne-a lovit mergea cu viteză. Mergea extrem de repede. Credem că a trecut pe roșu… Într-o fracțiune de secundă m-am uitat în dreapta și l-am văzut venind direct spre noi.”

Ea a explicat că a încercat să reducă impactul asupra copiilor:

„Am tras brusc de volan spre stânga cât de tare și cât de repede am putut pentru a evita cât mai mult impactul asupra copiilor. Ne-a rotit.”

Autoritățile au confirmat că nu au fost efectuate arestări la fața locului, iar ancheta privind circumstanțele exacte ale accidentului este în desfășurare.

La locul accidentului au intervenit mai multe echipaje de urgență, iar toate persoanele implicate au fost evaluate medical încă de la fața locului. Ulterior, acestea au fost transportate la spital cu mai multe ambulanțe.

Conform relatărilor din presa internațională, victimele au suferit răni ușoare până la moderate, inclusiv tăieturi, contuzii și, în unele cazuri, comoții.

Actrița a ținut să evidențieze intervenția rapidă a echipajelor:

„Sunt recunoscătoare pentru toți primii respondenți de la fața locului și pentru toți cei din camera de urgență care au avut grijă atât de bine de copii și de mine.”

De asemenea, ea a subliniat că situația ar fi putut avea consecințe mult mai grave: „Suntem atât de recunoscători și norocoși, pentru că putea fi mult mai rău.”

În declarațiile sale, Tori Spelling a insistat asupra sentimentului de recunoștință resimțit după accident, făcând referire inclusiv la ceea ce a numit „îngeri păzitori”.

„Îngerii păzitori au fost cu siguranță cu noi în acea zi”, a spus ea, adăugând că experiența i-a schimbat perspectiva asupra vieții.

Actrița a mai declarat că a fost impresionată de reacția copiilor aflați în mașină: „Simt atât de multă recunoștință pentru viață și pentru curajul tuturor copiilor din mașină.”

Totodată, ea a mulțumit public tuturor celor care i-au transmis mesaje de susținere:

„Mulțumesc tuturor celor care ne-au contactat și au verificat în mod repetat cum suntem și au oferit ajutor.”

În momentul accidentului, Tori Spelling se afla la volanul unui vehicul în care se aflau șapte copii — patru dintre ai săi și trei prieteni ai acestora.

Deși actrița are cinci copii din relația cu fostul soț, Dean McDermott, nu a fost clarificat oficial care dintre aceștia se aflau în mașină la momentul incidentului.

Surse apropiate situației au declarat pentru presa internațională că, deși toți cei implicați sunt „încă destul de marcați” de cele întâmplate, starea lor este stabilă și nu există răni care să le pună viața în pericol.

Accidentul a generat un val de reacții în mediul online și în presa internațională, fiind intens relatat în publicații din Statele Unite, Europa și Australia.