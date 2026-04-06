Tori Spelling, implicată într-un accident rutier în California. Actrița și patru copii, transportați la spital

Actrița americană Tori Spelling, cunoscută pentru rolul din serialul „Beverly Hills, 90210”, a fost implicată într-un accident rutier produs în California, cu puțin timp înainte de weekendul de Paște.

Incidentul a avut loc în orașul Temecula și a implicat două vehicule, iar mai multe persoane, inclusiv copii, au fost transportate la spital pentru evaluări medicale.

Autoritățile locale au confirmat că nu au fost efectuate arestări la fața locului, iar circumstanțele accidentului sunt în continuare investigate.

Potrivit autorităților din comitatul Riverside, accidentul s-a produs în data de 2 aprilie 2026, în jurul orei 17:44, pe Rancho California Road.

Reprezentanții biroului șerifului au declarat:

„La sosire, polițiștii au găsit două vehicule avariate în urma coliziunii. Toate persoanele implicate au fost evaluate medical la fața locului.”

Conform mai multor surse, vehiculul condus de actriță ar fi fost lovit de un alt șofer care „ar fi circulat cu viteză și ar fi trecut pe culoarea roșie a semaforului” .

În urma impactului, în mașină se aflau șapte copii – patru dintre copiii actriței și trei prieteni ai acestora.

Autoritățile au precizat că intervenția a avut loc rapid, iar echipajele de urgență au transportat persoanele implicate la spital în mai multe ambulanțe.

Reprezentanții actriței au confirmat că aceasta a fost transportată la spital după accident, alături de copiii aflați în vehicul. În total, opt persoane au ajuns la unități medicale, fiind distribuite în trei ambulanțe.

Potrivit informațiilor, rănile suferite au fost descrise ca fiind „tăieturi, contuzii și comoții” . De asemenea, toate persoanele implicate au fost evaluate inițial la fața locului înainte de transport.

🚨 Tori Spelling, her kids and several other passengers were taken to the hospital after a speeding driver allegedly ran into them ... TMZ has learned. pic.twitter.com/6uta1oxnkB — TMZ (@TMZ) April 5, 2026

În acest moment, nu au fost comunicate detalii oficiale privind starea exactă de sănătate a actriței sau a copiilor după externare, iar ancheta privind cauza accidentului este în desfășurare.

Tori Spelling este mama a cinci copii, pe care îi are din relația cu fostul soț, Dean McDermott. Potrivit datelor publice, cei doi s-au separat în 2023, iar divorțul a fost finalizat ulterior, în urma unei relații de lungă durată.

Actrița a solicitat custodia fizică principală a copiilor, precum și sprijin financiar, conform documentelor depuse în instanță. În același timp, ambii părinți păstrează custodia legală comună asupra minorilor.

Autoritățile americane au confirmat că nu au fost efectuate arestări în urma incidentului, iar cauza exactă a coliziunii nu a fost încă stabilită oficial. Ancheta este în curs, iar informațiile suplimentare urmează să fie comunicate pe măsură ce investigația avansează.

De asemenea, nu este clar în acest moment cine se afla exact în vehicul alături de actriță și ce tratamente suplimentare au fost necesare după transportul la spital.