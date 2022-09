Topul celor mai bine plătiți fotbaliști din lume. Pe ce loc se află Cristiano Ronaldo

Sportico, companie specializată în businessul sportiv, a aflat cine sunt cei mai bine plătiți fotbaliști din lume, iar francezul Kylian Mbappe este pe primul loc. El și-a prelungit în urmă cu doar câteva luni contractul cu PSG și se bucură de o avere impresionantă.

Mbappe va câștiga 125 de milioane de dolari în sezonul de-abia început (2022-2023): 105 milioane din salariu, iar 20 de milioane de la diferiții sponsori.

Podiumul este completat de Cristiano Ronaldo (Manchester United – 113 milioane de dolari în total) și Lionel Messi (110 milioane de dolari în total).

1 Kylian Mbappe (PSG) 125 milioane de dolari

2 Cristiano Ronaldo (Manchester United) 113

3 Lionel Messi (PSG) 110

4 Neymar (PSG) 91

5 Mohamed Salah (Liverpool) 39.5

6 Eden Hazard (Real Madrid) 31.3

7 Andres Iniesta (Vissel Kobe) 30

8 Raheem Steling (Chelsea) 29.4

9 Kevin De Bruyne (Manchester City) 29

10 Antoine Griezmann (Atletico Madrid) 27.5

HIGHEST-PAID SOCCER PLAYERS 2022:

The 10 top-earning players are projected to take home an estimated $625 million during the 2022-23 season, with 33% of the total from endorsements. https://t.co/OD5apmefBC pic.twitter.com/EAJRQZWuSu

— Sportico (@Sportico) September 16, 2022