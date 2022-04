Cei mai bine plătiți fotbaliști din Europa. Ce locuri ocupă Messi și Cristiano Ronaldo

Jucătorul de fotbal brazilian Neymar, legitimate la Paris Saint-Germain se află pe primul loc în topul celor mai bine plătiți fotbaliști din marile ligi europene. Informația a fost prezentată de publicația spaniolă Marca. Conform informațiilor prezentate, Neymar are un salariu anual brut de 48.996.000 de euro.

Pe locul doi, în clasamentul Marca, se află Lionel Messi, legitimate tot de la PSG. Acesta încasează un salariu de 40.500.000 de euro pe an. Pe locul al treilea în topul celor mai bine plătiți jucători din Europa se află Gareth Bale de la Real Madrid, cu 34.000.000 de euro.

În ce-l privește pe Cristiano Ronaldo, legitimate la Manchester United, acesta se clasează abia pe locul al patrulea, cu un salariu de 31.560.000 de euro. Aceasta în vreme ce pe locul cinci se clasează Antoine Griezmann, jucătorul lui Atletico Madrid, care încasează 30.000.000 de euro pe an.

În Top 10, publicat de Marca, se mai află Eden Hazard cu 30.000.000 de euro pe an, Kylian Mbappe, cu 26.400.000 de euro pe an, Kevin De Bruyne cu 24.720.000 euro pe an, Karim Benzema cu 24.000.000 de euro pe an şi David De Gea cu 23.300.000 de euro pe an.

Cei mai bine plătiți jucători din Franța

În Ligue 1, în Franța, top 10 cel mai bine plătiţi fotbalişti este format din jucători de la Paris Saint Germaine. Este vorba despre Neymar – 48.996.000, Lionel Messi – 40.500.000, Mbappe – 26.400.000, Marquinhos – 14.400.000, Marco Verratti – 14.400.000, Hakimi – 12.996.000, Keylor Navas – 12.000.000, Angel Di Maria – 11.400.000, Wijnaldum – 10.992.000, Donnarumma – 10.992.000.

Ierarhia pentru fotbalul spaniol

Ierarhia pentru LaLiga, campionatul Spaniei, este următoarea:

Bale (Real Madrid) – 34.000.000, Griezmann (Atletico) – 30.000.000, Hazard (Real Madrid) – 30.000.000, Benzema (Real Madrid) – 24.000.000, Busquets (FC Barcelona) – 23.000.000, Kroos (Real Madrid) – 22.000.000, J. Alba (FC Barcelona) – 20.000.000, Oblak (Atletico) – 20.000.000, Alaba (Real Madrid) – 20.000.000, Modric (Real Madrid) – 20.000.000.

Cei mai bun fotbaliști din campionatul englez

În Premier League, pe primul loc este Cristiano Ronaldo (Manchester United), cu 31.560.000 de euro pe an brut. Top 10 este completat de De Bruyne (Manchester City) – 24.720.000, De Gea (Manchester United) – 23.300.000, J. Sancho (Manchester United) – 21.700.000, Varane (Manchester United) – 21.133.000, Lukaku (Chelsea) – 20.300.000, Grealish (Manchester City) – 18.600.000, Sterling (Manchester City) – 18.600.000, Kante (Chelsea) – 18.000.000, Pogba (Manchester United) – 18.000.000.

Top 10 cei mai bine plătiți din Germania

În Bundesliga, topul salariilor este format aproape integral din jucători de la Bayern Munchen. Aici este vorba despre

(Bayern Munchen) – 23.000.000, Neuer (Bayern) – 20.000.000, Sane (Bayern) – 20.000.000, T. Muller (Bayern) – 20.000.000, Kimmich (Bayern) – 20.000.000, Lucas Hernandez (Bayern) – 18.000.000, Goretzka (Bayern) – 18.000.000, K. Coman (Bayern) – 17.000.000, Marco Reus (Dortmund) – 12.000.000, A. Davies (Bayern) – 11.250.000.

Jucătorii cei mai bine plătiți din Italia

În Serie A, cel mai mare salariu este cel al lui Dybala (Juventus) – 13.510.000 euro brut pe an.

Top 10 este completat de Vlahovic (Juventus) – 12.950.000, Szczesny (Juventus) – 12.030.000, Bonucci (Juventus) – 12.030.000, L. Martinez (Inter) – 11.100.000, A. Sandro (Juventus) – 11.100.000, Koulibaly (Napoli) – 11.100.000, De Ligt (Juventus) – 10.480.000, Romagnoli (Milan) – 10.180.000, Calhanoglu (Inter) – 9.250.000.