Tiparul după care funcționează Nicușor Dan. Președintele, de neînțeles pentru majoritatea oamenilor

Invitat în podcastul Contrapunct, realizat de Dan Andronic și difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, Bogdan Jelea a oferit o perspectivă inedită asupra lui Nicușor Dan. Analiza sa vizează atât structura psihologică a actualului primar general, cât și o comparație cu stilul de comunicare al președintelui Klaus Iohannis.

Bogdan Jelea a rememorat interacțiunile directe pe care le-a avut cu Nicușor Dan, descriindu-l pe actualul președinte ca fiind un personaj guvernat de o logică diferită de cea a majorității. Potrivit invitatului, această structură de gândire vine la pachet cu o anumită dificultate în gestionarea relațiilor sociale obișnuite.

„L-am cunoscut foarte puțin, am interacționat la una, două întâlniri, ședințe pregătitoare pentru ședințele de Consiliu General când era primar. Atunci când venea la ședințele pe care chiar el le convoca. Mi se pare exact tipicul olimpicului în matematică. Adică omul destul de rupt de interacțiunile sociale uzuale și a cărui minte funcționează după alte tipare pe care noi, majoritatea dintre noi, nu prea le putem înțelege”, a explicat Jelea.

Acesta a subliniat că observația sa nu reprezintă neapărat o critică, ci o constatare a modului în care fostul edil al Capitalei se raportează la lumea înconjurătoare: „Nu e o critică, it's a fact, e un fapt, e o realitate. Ori n-am deloc senzația că toate aceste reacții din spațiul public îi vor schimba cumva convingerile. Asta în primul rând”.

Deși a fost un critic constant al proiectelor administrative semnate ca primar general, de Nicușor Dan, Bogdan Jelea a punctat un aspect pe care îl consideră pozitiv în mandatul acestuia. Este vorba despre disponibilitatea de a ieși în fața oamenilor, chiar și în momente tensionate sau când contextul nu îi este favorabil.

„În al doilea rând mi se pare un tip extrem de pragmatic, după cum s-a văzut. Și nu în ultimul rând, ceea ce este de apreciat cu toată sinceritatea și fără nicio ironie, pe lângă toate nenorocirile pe care le-a făcut și pe lângă toate criticile pe care le-am adus documentate în ultimii ani de zile, mi se pare că face un lucru absolut lăudabil, anume omul comunică”, a afirmat invitatul de la Contrapunct.

În viziunea lui Jelea, simplul fapt că Nicușor Dan alege să vorbească și să se expună îl plasează într-o lumină mai bună față de fostul președinte al României, Klaus Iohannis, cunoscut pentru absența sa prelungită din dezbaterile publice directe.

„Dom'le, poți să fii de acord, poți să nu fii de acord. Când s-au adunat hashtag-ii la el la poartă, a ieșit, sigur, zgribulit, ridicol, cu SPP-iștii care se înghesuiau cu hashtagii. A fost un moment nedemn pentru statul român. Deci, Nicușor Dan vorbește. Că suntem sau nu de acord cu el, e un fapt secundar. Dar faptul că, prin comparație cu cei 10 ani de Iohannis, omul măcar se exprimă, eu cred că este, cel puțin la acest capitol, un pas înainte”, a conchis Bogdan Jelea.