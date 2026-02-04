Teodora Tompea pleacă de la Digi24. Sezonul transferurilor în televiziuni

Teodora Tompea părăsește Digi24 după 13 ani de colaborare, într-un context în care tot mai mulți jurnaliști cunoscuți aleg să facă schimbări majore de carieră. Potrivit informațiilor Paginademedia.ro, jurnalista urmează să ajungă la una dintre televiziunile generaliste, mai exact în echipa Observatorului de la Antena 1.

Teodora Tompea are o experiență de 17 ani în presă. De-a lungul timpului, a lucrat la Radio Nord Est din Iași, a fost reporter la Europa FM și a activat și în presa locală din Arad. În mai 2012, s-a alăturat echipei Digi24, chiar în anul lansării postului de știri.

În cadrul televiziunii, a moderat emisiuni de dezbatere și a prezentat jurnale de știri pe mai multe tronsoane orare. De asemenea, a realizat emisiuni precum Scena Deschisă și Planeta ești tu.

Teodora Tompea este a doua achiziție recentă a Antenei 1. În urmă cu câteva zile, Denise Rifai, cunoscută pentru emisiunea 40 de întrebări de la Kanal D, a trecut și ea la postul din trustul Intact. Reprezentanții Antenei 1 nu au oferit detalii concrete despre rolul acesteia, menționând doar că „va pregăti un format nou care va surprinde şi va aduce un conţinut fresh telespectatorilor”.

O altă plecare importantă din televiziune a fost anunțată recent de Vitalie Cojocari, care a decis să se despartă de Euronews România, după patru ani de colaborare. Jurnalistul a precizat că decizia îi aparține și că aceasta a fost comunicată conducerii postului încă de anul trecut. „Astăzi a venit scadența”, a explicat Cojocari, adăugând că dorește să se concentreze mai mult pe jurnalismul online și pe noile forme de consum media.

Într-un mesaj adresat publicului, acesta a scris: „Prieteni, astăzi este ultima mea emisiune la Euronews Romania. Mă veți putea vedea la ora 19.00. Sper să vă placă tot ce v-am pregătit pentru diseară. Este cel mai important pentru mine în acest moment”.

Realizatorul a subliniat că, în fiecare ediție, obiectivul principal a fost informarea corectă a publicului și explicarea contextelor complicate, indiferent de reacțiile generate. În cei patru ani, a abordat subiecte majore precum războiul din Ucraina, criza refugiaților, alegerile din România și Republica Moldova, dar și momente istorice, inclusiv funeraliile Reginei Elisabeta a II-a.