Țara care atrage miliardari prin „viza de aur”. Americanii depășesc așteptările, iar cererile chinezilor cresc vertiginos

Noua Zeelandă se confruntă cu o cerere tot mai mare pentru programele sale de investiții care oferă rezidență, cunoscute sub denumirea de „vize de aur”. În ultimul an, investitorii americani au depășit orice așteptări, devenind grupul cel mai numeros printre cei care optează pentru aceste programe. În paralel, cererile venite din China s-au dublat, reflectând interesul tot mai mare al asiaticilor pentru oportunitățile oferite de piața neozeelandeză, informează theguardian.com.

Bogătașii americani conduc detașat cererile pentru „viza de aur” a Noii Zeelande, atrași de peisajele spectaculoase ale țării, spiritul său antreprenorial și dorința de a se distanța de politica administrației Trump.

Noile reglementări pentru viza Active Investor Plus, implementate în aprilie 2025, au făcut schema mult mai accesibilă: pragurile de investiții au fost reduse, cerința de cunoaștere a limbii engleze a fost eliminată, iar timpul necesar pentru stabilirea rezidenței a scăzut de la trei ani la doar trei săptămâni. Totuși, solicitanții acceptați trebuie să achiziționeze locuințe cu valoare de peste 5 milioane de dolari.

Autoritățile de imigrație din Noua Zeelandă au raportat că noile măsuri au generat 573 de cereri, vizând 1.833 de persoane. Înainte de modificări, schema a înregistrat doar 116 cereri în aproape doi ani și jumătate.

Datele oficiale arată că investitorii americani reprezintă aproape 40% din solicitanți, urmați de China și Hong Kong. Numărul cererilor din China a crescut semnificativ după august 2025, de la 45 la 95. În topul celor mai active 10 țări se mai numără Germania, Taiwan, Singapore, Vietnam, Japonia, Coreea de Sud și Marea Britanie.

Cea mai solicitată categorie, necesită o investiție minimă de 5 milioane de dolari neozeelandezi (aproximativ 3 milioane de dolari americani) pe o perioadă de trei ani. O categorie mai restrânsă, denumită „echilibrată”, impune o investiție de cel puțin 10 milioane de dolari pe cinci ani, față de schema anterioară care cerea 15 milioane de dolari.

Courtney și Jim Andelman, un cuplu din California care conduc o firmă de capital de risc, au devenit, împreună cu fiicele lor gemene, a 100-a familie care a obținut această viză. Pentru Courtney, legătura cu Noua Zeelandă este veche de 30 de ani, după o excursie cu rucsacul în spate, iar obținerea vizei le oferă oportunitatea de a petrece mai mult timp în țară și de a contribui la comunitate.

„Nu este doar o șansă de a trăi într-una dintre cele mai frumoase țări, ci și o investiție inteligentă pentru noi”, a spus ea. Familia a ales să investească în fonduri de capital de risc și ia în considerare și plasamente directe în companii din sectorul deep-tech, cum ar fi inteligența artificială, robotica și biotehnologiile.

Robbie Paul, director executiv al firmei Icehouse Ventures din Auckland, care asistă solicitanții de vize de aur în plasamentele lor, a observat că mulți americani caută astfel de opțiuni pentru a se distanța de politica internă a SUA. „Am lucrat cu numeroși americani care au menționat frustrarea față de Trump, dar niciunul nu a făcut referire la Biden sau Obama”, a declarat Paul.

Popularitatea Noii Zeelande printre investitorii străini a crescut după câștigarea alegerilor de către Trump în 2016, după care vizitele pe site-ul oficial de imigrare au crescut cu aproape 2.500%. Evenimente politice precum anularea cazului Roe v. Wade și alegerile din 2024 au generat creșteri similare ale interesului pentru imigrare și piața imobiliară din țară.

După ce miliardarul Peter Thiel a obținut cetățenia în 2017, în ciuda unei șederi de doar 12 zile, fostul prim-ministru Jacinda Ardern a înăsprit regulile pentru vizele de investiții și a interzis, în 2018, proprietatea străină asupra locuințelor, pentru a proteja piața imobiliară. În 2025, guvernul a permis totuși deținătorilor de vize de aur să cumpere proprietăți de peste 5 milioane de dolari.

În paralel cu afluxul investitorilor bogați, cetățenii Noii Zeelande au continuat să plece în număr mare, din cauza costurilor ridicate și a șomajului, deși statistici recente arată o ușoară scădere a migrației externe.

Schema Active Investor Plus a generat deja investiții de 3,39 miliarde de dolari în economia locală, potrivit Immigration NZ. Ministrul imigrației, Erica Stanford, a subliniat că noile condiții pentru vize susțin investițiile internaționale, creșterea productivității și crearea de locuri de muncă.