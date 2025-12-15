Surprins la mormântul Rodicăi Stănoiu după deshumarea fostului ministru, tânărul ei soț a avut de spus un singur lucru

Procedura de deshumare a trupului Rodicăi Stănoiu, fost ministru al Justiției, a avut loc luni, în contextul anchetei deschise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov privind circumstanțele decesului. La cimitir a fost prezent și partenerul de viață al fostei demnitare, un bărbat considerabil mai tânăr, care a refuzat să ofere detalii despre moartea acesteia și a solicitat public „un minim de decență”.

Bărbatul a fost surprins de jurnaliști în momentul în care părăsea cimitirul cu autoturismul, după finalizarea procedurii. El a confirmat prezența la deshumare, însă nu a dorit să comenteze subiectul anchetei sau starea de sănătate a Rodicăi Stănoiu înainte de deces.

Întrebat despre moartea fostei ministre a Justiției, partenerul acesteia a evitat orice explicație. Singura sa reacție a fost una scurtă și fermă. „Vă cer un minim de decență”, a declarat el, fără a răspunde la întrebările privind circumstanțele decesului sau ancheta în desfășurare.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, acesta a fost prezent pe tot parcursul procedurii de deshumare, desfășurată în baza ordonanței emise de procurori. Ulterior, trupul neînsuflețit al Rodicăi Stănoiu a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, unde a fost efectuată autopsia medico-legală. Primele dezvăluiri au apărut în spațiul public pe surse.

Surse citate de Antena 3 CNN au relatat că bărbatul ar fi avut, anterior, o relație cu o altă persoană în vârstă și că ar fi existat suspiciuni privind modul în care s-ar fi apropiat de Rodica Stănoiu. Aceste informații nu au fost confirmate oficial de anchetatori și nu fac, în acest moment, obiectul unor acuzații formale.

De asemenea, persoane apropiate fostei ministre, inclusiv prietene și colaboratori academici, au declarat că, în ultima perioadă, comunicarea cu aceasta devenise dificilă. Potrivit acestora, Rodica Stănoiu ar fi fost greu de contactat, iar telefonul nu mai era accesibil în mod obișnuit. Nici doctoranzii care aveau lucrări sub coordonarea sa nu ar fi reușit să ia legătura cu ea.

Aceste afirmații sunt tratate, în prezent, ca elemente contextuale, urmând să fie analizate de anchetatori în măsura în care pot contribui la stabilirea situației de fapt. Până la acest moment, autoritățile nu au confirmat oficial existența unor fapte penale legate de aceste aspecte.

Deshumarea a fost dispusă după ce procurorii au deschis un dosar penal privind moartea suspectă a fostei ministre a Justiției. Potrivit procedurilor legale, o astfel de măsură este luată atunci când există suspiciuni sau informații care impun o verificare suplimentară a cauzei decesului.

Autopsia medico-legală are ca scop stabilirea exactă a leziunilor existente pe corp, vechimea acestora și mecanismul de producere. Experții INML urmează să stabilească dacă eventualele traumatisme sunt compatibile cu căderi accidentale, în contextul vârstei și al afecțiunilor medicale cunoscute, sau dacă există indicii care să sugereze o agresiune.

Rezultatele finale ale expertizei vor fi înaintate Parchetului și vor reprezenta un element esențial în continuarea anchetei.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov s-a autosesizat în urma informațiilor apărute în presă și a deschis un dosar penal in rem, ceea ce înseamnă că, în acest moment, cercetările vizează fapta, nu o persoană anume. Ancheta se află într-o fază incipientă.

Procurorii urmează să analizeze: documentele medicale existente, concluziile autopsiei, eventuale declarații ale persoanelor apropiate, circumstanțele în care a survenit decesul.

Până la finalizarea cercetărilor, toate ipotezele rămân deschise, iar autoritățile subliniază că prezumția de nevinovăție trebuie respectată.