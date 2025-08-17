Vremea Supercupa Germaniei. Bayern Munchen, învingătoare în meciul cu VfB Stuttgart, 2-1







La începutul weekendului, jucătorii de la Bayern Munchen s-au impus în Supercupa Germaniei și au reușit să învingă echipa VfB Stuttgart. Meciul s-a încheiat cu scorul 2-1. Astfel, fanii au avut parte de un adevărat spectacol pe MHP Arena.

Partida a început cu un șut puternic al lui Serge Gnabry din afara careului, însă balonul a trecut pe lângă poarta lui Bredlow. În minutul 18, Harry Kane a deschis scorul pentru bavarezi, marcând din cădere de la marginea careului și confirmându-și instinctul de golgeter.

Până la pauză, Olise a fost aproape să aducă liniștea pentru Bayern, însă mingea nu a găsit vinclul porții gazdelor. Repriza secundă a fost echilibrată, ambele echipe având ocazii notabile, Kane și Leweling fiind cei mai periculoși jucători. În minutul 78, Luis Diaz a majorat avantajul bavarezilor cu un cap din interiorul careului, stabilind practic scorul final al meciului.

Stuttgart a încercat să revină, iar Leweling a redus diferența în minutul 90+3, oferind o scurtă speranță fanilor gazdelor. Tabela nu s-a mai modificat, iar Bayern Munchen s-a impus cu 2-1, adjudecându-și primul trofeu al sezonului, Supercupa Supercupa Germaniei, în fața echipei lui Sebastian Hoeness.

Internaţionalul francez Kingsley Coman, care a evoluat timp de zece sezoane la Bayern Munchen, își va continua cariera în Arabia Saudită. După ce a semnat un contract valabil până în 2028, acesta va avea șansa să joace cu alături de Cristiano Ronaldo.

Max Eberl, directorul sportiv al lui Bayern, i-a mulțumit lui Coman pentru contribuția sa remarcabilă, amintind de golul din finala Ligii Campionilor din 2020. Acesta a fost înscris împotriva Paris Saint-Germain și i-a adus un loc important în istoria clubului.

Al-Nassr a anunțat transferul pe contul său de Instagram. Valoarea transferului este estimată la 30 de milioane de euro, iar salariul francezului va fi de aproximativ 20 de milioane de euro pe an.