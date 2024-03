Social Supa care încetinește îmbătrânirea. O explozie de vitamine și fibre







„Cea mai longevivă familie din lume” adoră să mănânce un anumit fel de supă, despre care medicii spun că are beneficii uimitoare pentru sănătate. Rețeta a început să fie tot mai apreciată de oamenii din întreaga lume.

Supa are beneficii uimitoare pentru sănătate, inclusiv pentru a ajuta la controlul greutății

Familia Melis, care deține recordul mondial Guinness pentru cea mai mare vârstă combinată pentru nouă frați în viață, adoră un anumit fel de supă. În 2012, când le-a fost acordat premiul, vârsta lor totală era de 861 de ani. Cel mai în vârstă frate a ajuns la 109 ani.

Familia a mâncat supă, pâine și a consumat un pahar de vin roșu la prânz în fiecare zi.

Rețeta a rezistat testului timpului, iar acum se spune că este secretul unei vieți lungi și sănătoase.

„Este plină de vitamine și minerale, fibre și multe altele”

Lucy Marshall, reporter la Mirror, a încercat supa minestrone, recomandată pe scară largă de către medici. Un medic a spus că supa poate reduce colesterolul, poate îmbunătăți sănătatea intestinelor, poate sprijini gestionarea greutății și poate reduce riscul de cancer al unei persoane:

„Această supă uimitoare pe bază de plante este plină de vitamine și minerale, fibre și multe altele”, a spus Dr. Tim Tiutan.

Reporterul Mirror a pregătit o rețetă de supă minestrone consumată zilnic de „cea mai longevivă familie din lume":

„Mănânc supă în cele mai multe zile la prânz. Sunt genul de fată care consumă morcovi și coriandru sau broccoli. Cu toate acestea, recunosc că le cumpăr pe cele deja preparate de la supermarket. Așa că am decis să renunț la metoda leneșă a supei încălzite la cuptorul cu microunde și să testez o versiune de casă aprobată de medic.

Nu mi-am făcut niciodată propria supă acasă. Sper să îmi placă atât de mult felul de mâncare, încât să o pot servi la toată familia și prietenii mei și să vorbesc despre beneficiile pentru sănătate până la 109 ani”, a spus aceasta.

Rețeta, inspirată de pe site-ul lui Jamie Oliver

Rețeta este bogată în ingrediente:

„Când vine vorba de gătit mâncăruri delicioase, știam că pot avea încredere în unicul Jamie Oliver. Rețeta de pe site-ul său afirmă că este nevoie de doar 30 de minute pentru a o prepara și, cum bucătarul a împărtășit un clip pe YouTube cu pregătirea sa, am știut că va fi ușor să gătesc împreună cu el.

După ce am luat un cărucior, am început să caut toate ingredientele: roșii, țelină, fasole, paste, frunze de dafin, varză, bulion, ulei de măsline, brânză și pâine crocantă.

Rețeta include, de asemenea, sare și piper, usturoi, roșii tocate și două cepe mici. Cred că ideea acestei rețete este de a folosi o mulțime de lucruri pe care le aveți deja acasă”, a mai spus reporterul.

Modul de preparare

Supa minestrone se servește caldă, cu un strop de ulei de măsline extravirgin pe deasupra și cu piper negru proaspăt măcinat:

„Am început prin a-mi tăia în cubulețe toate legumele - morcovi, țelină, ceapă și varză. Am pus o tigaie mare pe plită la foc mediu pentru câteva minute. Am adăugat trei linguri de ulei de măsline înainte de a adăuga o lingură de usturoi tocat.

Am pus ceapa în tigaia care sfârâia și am lăsat-o să devină aurie înainte de a adăuga morcovul și ceapa. De asemenea, am adăugat câteva roșii tocate și o mână de roșii proaspete pentru un echilibru mai bun. Ce este minunat la această rețetă este că poate fi adaptată la gustul tău.

A urmat momentul asezonării. Am adăugat sare și piper în mâncare - doar câteva grame - înainte de a pune două frunze de dafin, două lingurițe de ulei de măsline și bulion. Această rețetă vine în ajutorul multor vegetarieni, însă se poate adăuga și carne”, mai spune aceasta.

În final, supa trebuie să aibă un gust echilibrat, suficient de sărat și piperat

Densitatea specifică a supei minestrone este mai mare decât cea a ciorbelor obișnuite:

„Am adăugat apoi varza înainte de a turna roșiile tocate. Apoi am umplut din nou conserva cu apă și am turnat-o în compoziție. Am lăsat cratița timp de cinci minute înainte de a adăuga o cană de paste. Jamie Oliver sugerează, de asemenea, adăugarea unei jumătăți de litru de apă fierbinte pentru a ajuta la fierberea pastelor.

Deoarece era prima dată când pregăteam acest fel de mâncare, am gătit destul de încet pentru a urma îndeaproape sfaturile lui Jamie, așa că a durat ceva timp. V-aș sfătui să nu fiți prea pretențioli cu privire la tăierea perfectă a tuturor legumelor. Nu este necesar pentru acest fel de mâncare. În plus, fiecare rețetă de minestrone este ușor diferită, așa că nu vă fie teamă să o faceți proprie.

Am pus un capac pe cratiță și am gătit-o la foc mediu timp de 20 de minute. După ce a trecut timpul, am verificat tigaia pentru a mă asigura că pastele s-au gătit și erau destul de moi. În acest moment eram înfometată. Mi-am pus o cantitate mare de supă într-un bol mare și am servit-o alături de pâinea mea caldă”, a mai povestit reporterul.