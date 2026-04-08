Suma datorată de Realitatea Plus, infima în raport cu banii încasați. „A fost și rea-voință”

Georgică Severin, membru al CNA, a participat, miercuri, alături de Liviu Mihaiu, la podcastul HAI Live cu Turcescu, de pe evz.ro, difuzat pe canalul de YouTube Hai România. Subiectul Realitatea Plus a fost în centrul discuților. Detalii despre vechile matrapazlâcuri ale televiziunii puteți citi AICI. Dar și ce spune foștii angajați, AICI.

Întreaga dispută cu CNA-ul a pornit de la o sumă de aproximativ 200.000 de euro, reprezentând amenzi neachitate de către post. În opinia lui Georgică Severin, această valoare nu justifică, din partea patronatului, blocarea activității unei televiziuni, având în vedere contractele de publicitate și sumele vehiculate în anii electorali.

Georgică Severin a pus în perspectivă sancțiunile pe care CNA le poate aplica, subliniind că impactul financiar asupra posturilor cu audiență este unul minim. Acesta a spus că în cazul Realitatea este și rea-voință.

„Aceste amenzi, haideți să fim serioși, nu sunt mari. Cea mai mare amendă pe care o poate da CNA pentru cazuri grave și mai des întâlnite este de 200.000 de lei. Asta înseamnă 40.000 de euro. Știți foarte bine cât este clipul de publicitate la televiziunile cu audiență. Deci, haideți să fim serioși. Știi cu toții că sunt publice sumele plătite de partide la diversele televiziuni. Și acești 605.000 de lei sau un milion, deci 200.000 de euro, sumele sunt penibile. Deci aici este și o zonă de rea-voință”, a explicat membrul CNA.

O confuzie adesea întâlnită în spațiul public este legată de destinația banilor proveniți din sancțiunile audiovizuale. Georgică Severin a ținut să clarifice faptul că forul de reglementare nu beneficiază de pe urma acestor încasări și nici nu are rol de „portărel” al statului. Scopul amenzii este unul de corecție a comportamentului editorial, nu unul de îmbogățire a bugetului public.

„Și această valoare a amenzilor, de fapt, ele au fost introduce nu ca să meargă la bugetul statului să îl îmbogățească. Cât ar fi statul nostru în momentul de față de avar, nu se salvează cu sumele astea. Problema e că ele au o misiune civică, într-un fel să tempereze, să evite abuzurile, care se întâmplă adesea la televiziuni și le știți foarte bine, sunteți profesioniști”, a adăugat acesta.

Mecanismul prin care se verifică achitarea acestor datorii este, de asemenea, unul tehnic. Deși ANAF este instituția responsabilă cu executarea silită sau încasarea efectivă, CNA are nevoie de confirmarea acestor plăți pentru a-și exercita rolul de supraveghere.

„Și toți am mâncat într-un fel sau alta pâinea asta și am asistat și la lucruri de toată jena. Asta este scopul acestor amenzi. Nu să te duci cu portărelul, asta e treaba ANAF-ului. Amenzile acestea nici măcar nu se varsă în contul CNA-ului. De aceea apare ideea să vină cu dovada către CNA, ca să știm și noi că s-au plătit”, a conchis Georgică Severin, subliniind necesitatea unei abordări echilibrate în gestionarea conflictelor de acest tip