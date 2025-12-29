Succesiunea cu AI. Cât mai avem nevoie de notari

Din ce în ce mai multe proceduri judiciare se pot face cu inteligența artificială, mai ales că multe firme de avocatură și-au făcut propriile programe. Experții spun că inclusiv notarii folosesc astfel de unelte.

De regulă problemele legate de moșteniri pot deveni adevărate piatră de moară pentru moștenitori. Inteligența artificială vine să elimine acest aspect spun juriștii. Mai ales că sunt multe programe AI în care s-au introdus date suficiente, nu doar codurile, ci și hotărâri judecătorești care să ajute la succesiune.

De altfel și notarii ar apela la acest tip de program. ”Fără îndoială că succesiunea se poate face cu ajutorul AI-ului. Notarii sigur folosesc deja inteligența artificială pentru că acolo poți preciza cine sunt moștenitorii, care este masa partajabilă”, spun juriștii.

Marele avantaj al inteligenței artificiale este acela că poate să facă o corelare între toate tipurile de informații. ”Adică AI cunoaște modalitatea prin care se împarte moștenirea, cunoaște jurisprudența, hotărârile judecătorești în materie și poate să se pronunțe în cunoștință de cauză”, mai explică specialiștii.

Cu toate acestea, inteligența artificială nu funcționează bine decât dacă toate informațiile sunt introduse în program. Practic, dacă lipsesc de acolo modificări legislative sau intervin spețe noi, atunci AI ar putea să nu fie tocmai de ajutor. Mai exact s-ar putea să împartă moștenirea nu tocmai legal. Iar dacă un notar este neatent cu privire la răspunsurile generate atunci există riscul creării unor nedreptăți din această perspectivă. Iar ceea ce era de evitat mai exact ajungerea în instanță devine ceva necesar.

Drept urmare până când întregul sistem juridic nu va fi unul digitalizat, astfel încât toate hotărârile să fie urcate într-un server comun de unde pot fi corelate, experiența juridică a notarilor este necesară. În cazuri complicate este bine să beneficiați și de un avocat în domeniu.