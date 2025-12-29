Justitie

Succesiunea cu AI. Cât mai avem nevoie de notari

Comentează știrea
Succesiunea cu AI. Cât mai avem nevoie de notariTestament. Sursa foto: Radio Moldova
Din cuprinsul articolului

Din ce în ce mai multe proceduri judiciare se pot face cu inteligența artificială, mai ales că multe firme de avocatură și-au făcut propriile programe. Experții spun că inclusiv notarii folosesc astfel de unelte.

Succesiunea devine mai simplă

De regulă problemele legate de moșteniri pot deveni adevărate piatră de moară pentru moștenitori. Inteligența artificială vine să elimine acest aspect spun juriștii. Mai ales că sunt multe programe AI în care s-au introdus date suficiente, nu doar codurile, ci și hotărâri judecătorești care să ajute la succesiune.

Inteligența artificială în economie

Inteligența artificială în economie. Sursă foto: Freepik

De altfel și notarii ar apela la acest tip de program. ”Fără îndoială că succesiunea se poate face cu ajutorul AI-ului. Notarii sigur folosesc deja inteligența artificială pentru că acolo poți preciza cine sunt moștenitorii, care este masa partajabilă”, spun juriștii.

AI corelează toate informațiile

Marele avantaj al inteligenței artificiale este acela că poate să facă o corelare între toate tipurile de informații. ”Adică AI cunoaște modalitatea prin care se împarte moștenirea, cunoaște jurisprudența, hotărârile judecătorești în materie și poate să se pronunțe în cunoștință de cauză”, mai explică specialiștii.

2025, un an decupat dintr-o proză de Kafka
2025, un an decupat dintr-o proză de Kafka
Ghidul călătorului neatent. Greșeli mici care îți pot strica vacanța
Ghidul călătorului neatent. Greșeli mici care îți pot strica vacanța

Care sunt dezavantajele

Cu toate acestea, inteligența artificială nu funcționează bine decât dacă toate informațiile sunt introduse în program. Practic, dacă lipsesc de acolo modificări legislative sau intervin spețe noi, atunci AI ar putea să nu fie tocmai de ajutor. Mai exact s-ar putea să împartă moștenirea nu tocmai legal. Iar dacă un notar este neatent cu privire la răspunsurile generate atunci există riscul creării unor nedreptăți din această perspectivă. Iar ceea ce era de evitat mai exact ajungerea în instanță devine ceva necesar.

Drept urmare până când întregul sistem juridic nu va fi unul digitalizat, astfel încât toate hotărârile să fie urcate într-un server comun de unde pot fi corelate, experiența juridică a notarilor este necesară. În cazuri complicate este bine să beneficiați și de un avocat în domeniu.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:20 - Meghan Markle este nevoită să trăiască o umilință publică la final de 2025
09:12 - Pasageri răniți într-o cursă Ryanair. Pilotul a fost nevoit să revină de urgență la Birmingham
09:01 - Record istoric pentru aur. Metalul are cea mai mare creștere anuală din 1979
08:51 - Cod roșu de viscol în 11 județe. Vântul bate cu peste 120 km/h
08:43 - 2025, un an decupat dintr-o proză de Kafka
08:39 - Bombele cu ceas din bucătăriile românilor. Cum recunoști o butelie neconformă și riscurile la care te expui

HAI România!

Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția

Proiecte speciale