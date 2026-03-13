Substanțe toxice, descoperite pe lacul Vidraru. Prefectul Argeșului a declanșat alarma

Prefectul județului Argeș, Ioana Făcăleaţă, a anunțat pe Facebook că a convocat joi seară Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) ca urmare a apariției unor pete de ulei și combustibil pe suprafața apei din barajul Vidraru.

Autoritățile au luat măsuri urgente pentru a împiedica pătrunderea substanțelor poluante în stațiile de tratare a apei și pentru a proteja alimentarea populației. Primele investigații sugerează că poluarea ar fi fost cauzată de scurgeri de la o ambarcațiune aflată pe lac.

Prefectul a precizat că toate instituțiile implicate trebuie să gestioneze situația astfel încât operatorul de apă Aquaterm AG 98 SA să continue furnizarea apei fără a fi afectată de contaminare. Compania de apă va monitoriza constant calitatea apei și va informa prompt populația despre eventualele riscuri.

Printre instituțiile implicate se numără Garda de Mediu, Direcția de Sănătate Publică Argeș, Inspectoratul Județean de Poliție, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea. Acestea vor urmări permanent evoluția situației și vor interveni acolo unde va fi nevoie.

„La fața locului au început deja intervenții de izolare a sursei poluării și se continuă până la eliminarea completă a riscurilor de mediu și pentru populație”, a mai spus prefectul.

Conform informațiilor oferite de Ioana Făcăleaţă, substanțele poluante constatate sunt ulei și combustibil, iar acestea au fost observate după ce sloiurile de gheață de pe lac s-au topit. În ceea ce privește originea poluării, există două ipoteze: o ambarcațiune scufundată în urmă cu aproximativ o lună ar fi putut elibera treptat substanțe nocive, iar o altă barcă recent defectă ar putea fi sursa.

„Joi seară s-a izolat zona, s-a oprit deversarea ca să nu ajungă în stația de tratare. Situația este monitorizată, pentru ca populația să nu fie afectată”, a mai adăugat prefectul. Autoritățile continuă să supravegheze lacul și să ia măsuri pentru a preveni orice risc suplimentar pentru mediu și oameni.