Structura de protecție a centralei de la Cernobîl, afectată. AIEA anunță noi reparații temporare

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunţat că echipele sale se află în Ucraina de la începutul lunii decembrie pentru a evalua siguranţa nucleară şi au constatat că structura în formă de arc de la Cernobîl şi-a pierdut „funcţiile primare de siguranţă” după un bombardament din februarie.

Structura metalică, despre care Kievul anunța că a fost lovită la mijlocul lunii februarie de o dronă rusă explozivă, a fost instalată în 2016 şi inaugurată în 2019, acoperind reactorul care a explodat în aprilie 1986, cel mai grav accident nuclear din istorie. Structura protejează primul sarcofag construit de sovietici, potrivit AFP.

Misiunea AIEA arată în ultimul raport, care a fost publicat la sfârşitul săptămânii, că arcul protector „și-a pierdut funcțiile de siguranță primare, inclusiv capacitatea de izolare”. Totuși, agenția menționează că „nu au existat daune permanente la structurile portante sau la sistemele de monitorizare”.

„Au fost efectuate reparaţii temporare limitate la acoperiş, dar o restaurare rapidă şi completă rămâne esenţială pentru a preveni deteriorarea suplimentară şi pentru a garanta siguranţa nucleară pe termen lung”, a anunțat Rafael Grossi, directorul general al organizaţiei ONU.

AIEA arată că situl va face noi reparații temporare, menite să susțină readucerea arcului protector la rolul său de izolare în 2026, cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

Instituția afirmă că aceste lucrări „deschid calea către o restaurare completă odată ce conflictul cu Rusia va lua sfârșit”.

ONR transmite că, în ciuda impactului, nivelurile de radiații din zona centralei au rămas normale și stabile, fără indicii de scurgeri radioactive.

Reamintim că dezastrul nuclear de la Cernobîl din 1986 a contaminat zone întinse din Europa și a impus mobilizarea unor resurse semnificative pentru a limita consecințele.

Ultimul reactor funcțional al centralei a fost închis în anul 2000, însă situl rămâne unul dintre cele mai sensibile din punct de vedere nuclear.