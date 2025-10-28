Știința românească, pe scena Europei: Premiul de Excelență pentru studiul despre tulburările afective în oncologie

Psiho-oncologia s-a impus, în ultimii ani, ca o disciplină esențială la intersecția dintrepsihiatrie, psihologie și oncologie medicală, oferind o viziune completă asupra pacientului oncologic. Această ramură interdisciplinară studiază legătura profundă dintre starea emoțională și evoluția bolii, arătând cădepresia, anxietatea și stresul pot influența direct eficiența tratamentului și calitatea vieții. Atât medicii psihiatri, cât și psihologii clinicieni și oncologii contribuie la construirea unui model terapeutic în care sprijinul emoțional este la fel de important ca intervenția medicală.

Lucrarea „Affective Disorders in Oncology Patients: Impact on Treatment Adherence and Quality of Life”, coordonată de Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară, medic primar psihiatru, și realizată împreună cu psihologul clinician Mioara Grigoraș și psiho-oncologul clinician Lidia Stoica, doctorande la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, a fost distinsă cu Premiul de Excelență în cadrul Congresului ECNP 2025, desfășurat la Amsterdam, între 11 și 14 octombrie.

Cea de-a 38-a ediție a ECNP Congress (European College of Neuropsychopharmacology) a reunit aproape 7.000 de specialiști din întreaga lume — cercetători, medici psihiatri, neurologi, psihologi și experți în neuroștiințe — devenind și anul acesta principalul forum european dedicat celor mai recente progrese în domeniul neuroștiințelor aplicate și translaționale.

Timp de patru zile, participanții au discutat ultimele evoluții în tratamente psihofarmacologice, rolul sănătății mintale în bolile cronice, descoperiri în neurobiologie și provocările reale cu care se confruntă pacienții și profesioniștii din domeniu.

Lucrarea premiată, elaborată de echipa de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, oferă o perspectivă detaliată asupra modului în care tulburările afective- depresia, anxietatea și teama-influențează aderența la tratament și calitatea vieții pacienților oncologici. Studiul propune o abordare integrată, în care componenta psihologică este tratată cu aceeași importanță ca și tratamentul medical, evidențiind că echilibrul emoțional crește șansele reale de recuperare și supraviețuire.

„Cercetarea noastră arată că, atunci când dimensiunea emoțională a bolii este neglijată, scade nu doar calitatea vieții, ci și eficiența tratamentului. Pacienții oncologici nu luptă doar cu o boală fizică, ci și cu o povară emoțională profundă. Premiul primit la ECNP ne confirmă că direcția pe care am ales-o, aceea de a privi omul în întregul său, nu doar boala, este corectă și necesară. Este un impuls să continuăm cercetarea și să ducem mai aproape de practica medicală ideea de echilibru între corp și minte”, a declarat Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară, coordonatorul lucrării.

Pornind de la această realitate, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează în premieră cursul de formare profesională continuă „Psihologie oncologică – intervenții multidisciplinare pentru pacienți oncologici”, recunoscut la nivel european (19 credite ECTS).

Cursul este coordonat de Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară: „Este o punte dintre suferință și speranță, între știință și umanitate”, a declarat medicul, evidențiind rolul esențial al abordării integrate a pacientului oncologic.

Cursul va avea loc în format hibrid (online și față în față), în perioada ianuarie-iunie 2026, și își propune să schimbe modul în care sunt priviți și înțeleși pacienții oncologici.

„Am bucuria să coordonez, alături de Universitatea Dunărea de Jos, acest program de formare, care este mai mult decât un curs-este o misiune. O misiune de a fi alături de cei care trec prin cele mai grele încercări, cu empatie, cunoaștere și speranță. Psiho-oncologia este, în esență, o punte dintre suferință și speranță, dintre știință și umanitate”, a mai declarat Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară.

Cursul oferă participanților tehnici validate științific, ateliere practice de empatie și comunicare terapeutică, modalități de prevenire a burnoutului și abordări integrative, care îmbină psihologia, psihiatria și oncologia medicală.

„Cursul este conceput pentru a răspunde nevoilor actuale ale specialiștilor implicați în îngrijirea pacienților oncologici, oferind o abordare complexă și integrativă. Se adresează unei game largi de profesioniști: psihologi, medici, asistenți sociali, asistenți medicali, preoți (capelani), specialiști în sănătate mintală și servicii sociale.

Programul are la bază un plan de învățământ actualizat, care îmbină activități didactice, sesiuni individuale și aplicații practice. Cursanții vor beneficia de 19 credite ECTS, în conformitate cu standardele europene de formare profesională continuă”, a transmis Universitatea „Dunărea de Jos” Galați.

Programul are la bază un plan de învățământ actualizat, care combină teoria cu practica. Printre temele abordate se numără:

-Introducere comprehensivă în psiho-oncologie, la intersecția dintre psihologie și medicină;

-Ateliere practice de empatie și comunicare terapeutică;

-Tehnici CBT aplicate în context oncologic;

-Prevenirea și gestionarea burnoutului în rândul profesioniștilor;

-Evaluarea psihologică a pacienților oncologici și intervenții bazate pe evidențe;

-Abordări de grup și intervenții integrative pentru pacienți și familii.

Cursul coordonat de Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară reunește o echipă de formatori dedicați:

-Dr. Marius Păduraru, medic oncolog, specialist în managementul integrat al pacientului oncologic;

-Psih. clinician Lidia Stoica, formator și coordonator programe de suport psiho-oncologic;

-Psih. clinician Mioara Grigoraș, formator cu experiență în consiliere paliativă și suport emoțional.

Cursul debutează pe 19 ianuarie 2026, iar numărul de locuri este limitat. Înscrierile se fac în ordinea primirii dosarelor complete, la adresa de e-mail dfctt@ugal.ro