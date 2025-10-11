Social

Curs de psiho-oncologie, recunoscut la nivel european. Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară: O punte dintre suferință și speranță

Curs de psiho-oncologie, recunoscut la nivel european. Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară: O punte dintre suferință și speranță
Pacienții oncologici nu au nevoie doar de tratamente medicale, ci și de oameni pregătiți să le fie alături cu empatie, înțelegere și speranță. Pornind de la această realitate, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați organizează în premieră cursul de formare profesională continuă „Psihologie oncologică – intervenții multidisciplinare pentru pacienți oncologici”, recunoscut la nivel european (19 credite ECTS).

Cursul este  coordonat de Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară, medic primar psihiatru. „Este o punte dintre suferință și speranță, între știință și umanitate”, a declarat medicul, evidențiind rolul esențial al abordării integrate a pacientului oncologic.

Cursul va avea loc în format hibrid (online și față în față), în perioada ianuarie – iunie 2026, și își propune să schimbe modul în care sunt priviți și înțeleși pacienții oncologici.

Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară: O misiune de a fi alături de cei care trec prin cele mai grele încercări

Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară

Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară. Sursa foto:lapsihiatru.ro

„Am bucuria să coordonez, alături de Universitatea Dunărea de Jos, acest program de formare, care este mai mult decât un curs – este o misiune. O misiune de a fi alături de cei care trec prin cele mai grele încercări, cu empatie, cunoaștere și speranță. Psiho-oncologia este, în esență, o punte dintre suferință și speranță, dintre știință și umanitate”, a mai declarat  Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară.

Cursul oferă participanților tehnici validate științific, ateliere practice de empatie și comunicare terapeutică, modalități de prevenire a burnoutului și abordări integrative, care îmbină psihologia, psihiatria și oncologia medicală.

Cui se adresează programul

„Cursul este conceput pentru a răspunde nevoilor actuale ale specialiștilor implicați în îngrijirea pacienților oncologici, oferind o abordare complexă și integrativă. Se adresează unei game largi de profesioniști: psihologi, medici, asistenți sociali, asistenți medicali, preoți (capelani), specialiști în sănătate mintală și servicii sociale.

Programul are la bază un plan de învățământ actualizat, care îmbină activități didactice, sesiuni individuale și aplicații practice. Cursanții vor beneficia de 19 credite ECTS, în conformitate cu standardele europene de formare profesională continuă”, a transmis Universitatea „Dunărea de Jos Galați”.

Ce vor învăța participanții

Programul are la bază un plan de învățământ actualizat, care combină teoria cu practica. Printre temele abordate se numără:

-Introducere comprehensivă în psiho-oncologie, la intersecția dintre psihologie și medicină;

-Ateliere practice de empatie și comunicare terapeutică;

-Tehnici CBT aplicate în context oncologic;

-Prevenirea și gestionarea burnoutului în rândul profesioniștilor;

-Evaluarea psihologică a pacienților oncologici și intervenții bazate pe evidențe;

-Abordări de grup și intervenții integrative pentru pacienți și familii.

O echipă cu experiență în îngrijirea integrată

Psiho oncologie

Sursa fotu: ugal.ro

Cursul coordonat de Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară  reunește o echipă de formatori dedicați:

-Dr. Marius Păduraru, medic oncolog, specialist în managementul integrat al pacientului oncologic;

-Psih. clinician Lidia Stoica, formator și coordonator programe de suport psiho-oncologic;

-Psih. clinician Mioara Grigoraș, formator cu experiență în consiliere paliativă și suport emoțional.

Înscrierile au început

Cursul debutează pe 19 ianuarie 2026, iar numărul de locuri este limitat. Înscrierile se fac în ordinea primirii dosarelor complete, la adresa de e-mail dfctt@ugal.ro.

„Vă invit cu toată convingerea să faceți acest pas. Pentru pacienți, pentru familiile lor, dar și pentru propria voastră împlinire profesională. Împreună putem transforma modul în care este înțeleasă și practicată psiho-oncologia în România”, a mai transmis Prof. Univ. Dr. Anamaria Ciubară.

