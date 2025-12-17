Stare de urgență în regiunea Odesa din cauza întreruperilor de energie electrică provocate de bombardamentele rusești

În regiunea Odesa, din sud-vestul Ucrainei, a fost declarată starea de urgenţă din cauza întreruperilor de energie electrică provocate de bombardamentele ruseşti. „Decizia a fost luată în cadrul unei reuniuni a comisiei pentru securitate tehnologică şi de mediu şi situaţii de urgenţă a administraţiei militare regionale din Odesa”, a anunţat șeful administraţiei militare regionale, Oleh Kiper, pe Telegram.

„Ea a fost motivată de consecinţele atacului rus din ultimele zile asupra instalaţiilor energetice, care a dus la o perturbare p,relungită (mai mult de trei zile) a condiţiilor de viaţă a peste 50.000 de locuitori din regiune”, a explicat acesta.

În plus, Oleh Kiper a declarat că s-a decis alocarea unei părţi suplimentare din fondul de rezervă către comunităţile afectate pentru a fi refăcute stocurile de combustibil. Măsura vizează asigurarea funcţionării neîntrerupte a generatoarelor care alimentează infrastructurile critice, printre care spitalele, instituţiile de învăţământ, punctele de invulnerabilitate şi alte instituţii vitale.

Comisia a cerut șefilor administrațiilor militare, liderilor comunităților și structurilor Poliției Naționale să desfășoare activități preventive și de informare în rândul antreprenorilor. Este vorba despre utilizarea minimă a iluminatului, inclusiv a celui decorativ, pentru economisirea energiei electrice destinată populației și obiectivelor de infrastructură critică, potrivit Ukrainska Pravda.

Energeticienii au reușit să restabilească alimentarea cu energie electrică pentru aproape 583.700 de familii după bombardamentul masiv asupra regiunii Odesa din noaptea de sâmbătă spre duminică, însă 32.900 de locuințe au rămas în continuare fără curent electric.

🇷🇺🇺🇦 Imágenes del trabajo de la Defensa Aérea de Odessa durante el ataque masivo ruso de anoche que involucró docenas de drones, misiles Iskander e incluso misiles Kinzhal por primera vez, apuntando principalmente a infraestructura relacionada con la energía. La ciudad de Odessa… pic.twitter.com/0na3AgNsy9 — 𝐄𝐮𝐫𝐞𝐤𝐚 𝐍𝐞𝐰𝐬 📰💻 (@EurekaNews10) December 14, 2025

În noaptea de 13 decembrie, Rusia a lansat un atac masiv combinat cu drone de luptă şi rachete asupra Odesei. Autorităţile au raportat pagube la obiective civile, dar şi la infrastructura energetică şi industrială.

În urma atacurilor nocturne, oamenii din regiunile Odesa, Cernihiv, Herson, Dnipropetrovsk, Kirovograd şi Mîkolaiv au rămas fără energie electrică.

De asemenea, în urma atacului rusesc asupra portului maritim din Odesa, a izbucnit un incendiu la silozurile de cereale. Din cauza bombardamentelor, mai multe trenuri suburbane din regiunea Odesa au fost temporar anulate, iar zborul Odesa-Kiev a înregistrat întârzieri.