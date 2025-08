Politica Sporurile angajaților Primăriei Cluj-Napoca, votate. Sute de funcționari bolnavi







Trei ore de dezbateri aprinse au fost azi în Consiliul Local Cluj-Napoca. Tema a fost sporul pentru condiții de muncă acordat angajaților din Primărie. Acest spor a fost redus de la 15%, adică un net de până la 800 de lei în unele cazuri, la 300 de lei brut (170 de lei net). Primăria Cluj are 960 de angajați.Costul anual pentru sporuri este de peste 700.000 euro.

În urma intrării în vigoare a legii austerității, care are ca efect plafonarea sporului la 300 de lei brut și la reducerea de la 50 la 40 la sută a sporului pentru fonduri europene, angajații primăriei pierd sume importante. Cei cu poziții superioare pierd 1.819 lei. Un funcționar mediu pierde 1.415 lei. Unul începător pierde 605 lei.

Emil Boc a spus că nu ar fi intervenit în discuții, dacă în cursul săptămânii trecute nu ar fi asistat la un “spectacol dizgrațios” din partea aleșilor USR. Aceștia i-au făcut obezi și constipați pe angajații Primăriei Cluj. A fost maniera aleșilor USR în care au interpretat un raport al stării de sănătate al angajaților. raportul a fost întocmit de Direcția de Sănătate Public Cluj.

Conform DSP Cluj, 264 de angajați au afecțiuni cardio-vasculare, 125 au hipertensiune arterială esențială. Acestea sunt încadrate ca boli profesionale, generate de suprasolicitarea neuropsihică de la locul de muncă. Sunt 75 cazuri cu varice incipiente sau moderate ale membrelor inferioare. Alte 14 cazuri cu tulburări de ritm cardiac, 10 cazuri cu valvulopatii mitrale. În șapte cazuri există cardiopatie ischemică cronică. Un sfert, adică 223 angajați au boli de nutriție și metabolism, 262 de cazuri de afecţiuni osteo-musculo-articulare. În alte 70 de cazuri există afecțiuni ale coloanei cervicale, 45 cazuri sunt cu spondiloze.

Raportul DSP identifică: 13 cazuri cu discopatie cervicală, 12 cazuri cu hernie de disc cervicală, 20 de cazuri de afecțiuni ale coloanei dorsal. Sunt 62 de cazuri de afecțiuni ale coloanei lombare, 43 de cazuri cu artroze ale membrelor inferioare. 31 cazuri înregistrate cu tulburări de statică a coloanei vertebrale (cifoze, scolioze, cifoscolioze). Alte afecțiuni: afecțiuni endocrine:75 de cazuri, 26 de afecțiuni ale aparatului respirator. Sunt 23 de cazuri cu sindrom de hiperreactivitate bronșica-la alergenii habituali.

Primarul Emil Boc a explicat că angajații Primăriei fac adesea ore suplimentare, neplătite."La urbanism sunt 80 de dosare/ funcționar zilnic. Nu reușești în opt ore. Trebuie să rămână peste program. Nu toți sunt tineri ca voi, dragi colegi useriști. Statul acesta la birou afectează sănătatea oamenilor. Vă credeți nemuritori. Nu uitați că sunteți și voi muritori. Credeți că acești angajați vor să se îmbolnăvească?", a întrebat retoric primarul.

Emil Boc le-a spus celor de la USR că au făcut scandal și campanie pe seama sporurilor angajaților numai pentru a apărea la televizor. "Dragi colegi useriști, înțeleg tinerețea dumneavoastră. Dar să nu uitați că în spatele vorbelor sunt întotdeauna oameni. I-ați făcut obezi, i-ați făcut constipați. Constat că nu vă pasă de oamen. Că nu aveți empatie. V-ați bătut joc de angajați. Pentru a atrage niște televiziuni în sală astăzi. Sau pentru un like pe Facebook. Să nu uitați că și dumneavoastr[ veți avea vârsta lor. Și veți merge la medic. Veți avea nevoie de bani suplimentari pentru medicamente. Nu vă vor ocoli aceste realități”, a declarat primarul Emil Boc.

Viceprimarul Dan Tarcea a acuzat USR de ipocrizie. Aceasta fiindcă nu i-a atacat pe ministrii USR care vor bilete în locuri exotice din bani publici. „Sunt stupefiat de nonșalanța cu care USR vorbește de un alt mod de a face politică. Nu v-am văzut să ieșiți atât de virulent atunci când doamna ministru al Mediului a ieșit cu propunerea să cumpere bilete. în Bahamas, în China, în Panama, în Dubai, Abu Dhabi. De peste două milioane de euro. Ați dus gradul de ipocrizie la un nivel pe care nu l-am mai văzut", a spus viceprimarul.

Și Bogdan Șchiop, președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație (FNSA) a vorbit în aceeași notă la adresa USR. Partid pe care îl acuză de lipsa de reacție la înființarea unei noi funcții. fără nicio responsabilitate la Guvernul României, secretar general adjunct. "Reamintesc că acest spor este singurului acordat ]n administrația publică locală. Care are corespondent în legislația europeană. Nu vorbim de vreo invenție a noastră. Este o compensație. Acest spor a fost redus la o valoare infimă. Am auzit astăzi ceva înspăimântător pentru mine. Noul concept că există în lege, dar noi considerăm oportun să nu aplicăm legea. Sub pretextul că facem un mod nou de politică. Nu e un mod nou, ci învechit și caracteristic statelor nedemocrate". a spus președintele FNSA. Sporul a trecut cu 19 voturi "pentru", două abțineri și cinci "contra".