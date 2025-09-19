Sportivii ruși pot participa la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026: fără steag și imn

Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a anunțat vineri că sportivii din Rusia vor putea lua parte la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, însă doar în calitate de participanți neutri, cu respectarea unor reguli stricte.

Această decizie menține linia adoptată și pentru Jocurile Olimpice de vară de la Paris din 2024, ceea ce înseamnă că reprezentanții Federației Ruse nu vor avea dreptul să concureze sub simbolurile naționale – steag sau imn – și nu vor reprezenta oficial statul rus.

Contextul acestei măsuri este legat de suspendarea Comitetului Olimpic Rus, decisă de CIO în octombrie 2023. Sancțiunea a fost impusă după ce instituția sportivă de la Moscova a recunoscut unilateral comitete olimpice regionale în teritoriile ucrainene ocupate – Luhansk, Donețk, Herson și Zaporijia – o acțiune considerată de CIO drept o încălcare a Cartei Olimpice, în contextul conflictului declanșat prin invazia rusă în Ucraina în 2022.

În urma reuniunii desfășurate vineri la Milano, unde s-a hotărât menținerea actualei linii de acțiune în ceea ce privește sportul internațional, ministrul rus al Sportului, Mihail Degtyarev, a calificat decizia drept „previzibilă”. Declarația sa a fost făcută publică prin intermediul unei postări pe rețeaua de socializare Telegram.

Totodată, oficialul rus a exprimat aprecierea sa față de ceea ce a numit o „abordare echilibrată” din partea președintelui Comitetului Internațional Olimpic. Degtyarev a evidențiat poziția acestuia afirmând că conflictele armate nu ar trebui să constituie un motiv pentru excluderea sau divizarea în domeniul sportului, întrucât, a subliniat el, la nivel global există numeroase astfel de conflicte în care sunt implicate diverse state.

Sportivii nu vor avea dreptul de a lua parte la ceremonia oficială de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, programate în perioada 6–22 februarie. Totodată, eventualele lor performanțe nu vor fi incluse în clasamentul oficial al medaliilor.

Dimensiunea delegației neutre va fi stabilită de federațiile internaționale de specialitate, care gestionează procedurile de calificare. Unele dintre aceste organizații mențin în continuare interdicții privind prezența sportivilor din Rusia și Belarus la competițiile pe care le organizează, transmite france24.com.