Spitalele din Republica Moldova primesc reguli noi de igienă și siguranță pentru pacienți și personal

Republica Moldova. Pacienții și personalul medical vor beneficia de condiții mai sigure și mai igienice în spitalele din Republica Moldova. Un Regulament sanitar modern stabilește cerințe clare pentru toate unitățile medicale publice și private, inclusiv spitale, centre ambulatorii, staționare de zi și unități mobile.

Documentul precizează cum trebuie organizate spațiile medicale, ce standarde de igienă și curățenie trebuie respectate și cum poate fi asigurată siguranța pacienților și a personalului. O noutate importantă este prevenirea infecțiilor prin separarea fluxurilor, împărțirea zonelor pe niveluri de risc epidemiologic, ventilație modernă, microclimat controlat și reguli stricte de curățenie și gestionare a deșeurilor medicale.

Regulamentul stabilește și obligația de a asigura apă potabilă, surse de rezervă pentru electricitate și apă, iluminat corespunzător și dotări medicale adaptate. Sunt prevăzute și reguli pentru alimentația pacienților internați, astfel încât hrana să fie sigură și adecvată stării lor de sănătate.

„Proiectul instituie un cadru unitar și aplicabil tuturor prestatorilor de servicii medicale – publici și privați, inclusiv pentru asistența de ambulator, spitalicească, staționare de zi și unitățile medicale mobile. Sunt prevăzute cerințe clare privind modul în care sunt organizate spațiile medicale, condițiile de igienă, curățenie și siguranță pentru pacienți și personalul medical”, se arată într-un comunicat al Executivului.

Noul regulament înlocuiește normele vechi din 2010, care nu mai corespund realităților din sistemul de sănătate și standardelor internaționale de prevenire a infecțiilor. Aplicarea acestor reguli va crea un cadru unitar pentru toate unitățile medicale, reducând riscul de contaminare și îmbunătățind condițiile de lucru pentru medici și asistenți.

Implementarea regulamentului va fi urmată de instruirea personalului medical și informarea publicului, pentru ca pacienții să beneficieze de servicii medicale mai sigure și mai eficiente. Experții susțin că aceste măsuri vor crește calitatea serviciilor medicale și vor proteja sănătatea pacienților în toate spitalele din țară.