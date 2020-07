Josh Websdale, de 30 de ani și soția lui, de 33, au fost loviți în cap cu o sticlă, în metrou, după ce i-au complimentat pantofii unei fete, transmite Metro.

„Discutam, râdeam, aproape ajunsesem la destinație. Am zis că sunt pantofi frumoși, că nu am mai văzut așa până atunci. După aceea, una dintre femei a venit la noi și ne-a zis că fata are doar 17 ani și că suntem niște pedofili. A înțeles greșit. Au sărit pe noi și au început să ne lovească”, a povestit femeia.

Josh ar fi încercat să-și apere soția, fiind și el agresat, la rândul lui.

În urma incidentului, cei doi au suferit leziuni severe în zona capului.

„Toți au sărit pe noi și au intrat în fața noastră … au vrut doar o luptă”, a spus ea. „Am încercat să le calmez pe fete și au început să spună că nu ești de aici, ești americană.

Josh spune că a încercat să intervină pentru a-și proteja soția, când și el a fost atacat cu o sticlă de alcool

”Următorul lucru pe care mi-l amintesc este că am primit o lovitură foarte puternică în cap”, a spus el.

„Când coborâm din tramvai, unul dintre ei a început să ne alunge, amenințând că tatăl lor o să ne„ zguduie ”. Am fugit până acasă și am sunat la poliție, explică tânărul.

Ceilalți doi prieteni ai cuplului nu au fost răniți grav în atac. „Încercăm să fim cât se poate de tari din punct de vedere mental”, a spus Josh.

„Cred că ceea ce ne-a rămas este un sentiment de tristețe pentru tinerii de aici, care au simțit că era necesar un atac complet neprovocat.”, adaugă el.