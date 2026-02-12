Insula din Italia care te amendează cu 500 de euro dacă ai asupra ta acest obiect

Pe una dintre cele mai căutate destinații turistice din Italia, autoritățile locale au decis să aplice reguli mai dure pentru vizitatori. Turiștii care sunt surprinși având asupra lor un obiect interzis pot fi sancționați cu amenzi ce ajung până la 500 de euro, o măsură menită să descurajeze nerespectarea normelor impuse pe insulă, informează Express.

Autoritățile din Capri își intensifică eforturile pentru a păstra prestigiul și aerul exclusivist al insulei, destinație preferată anual de mii de turiști din toate colțurile lumii. Chiar dacă vacanța înseamnă, pentru mulți, libertate și relaxare, oficialii locali subliniază că regulile nu sunt opționale, ci trebuie respectate cu strictețe de toți cei care ajung aici.

Vizitatorii sunt încurajați să se documenteze înainte de plecare cu privire la normele specifice destinației. O simplă abatere, chiar și din neatenție, poate atrage amenzi considerabile, care ajung la câteva sute de euro.

Mesajul transmis de administrația din Capri este unul ferm: farmecul și privilegiul de a petrece timp pe insulă presupun responsabilitate și respect pentru comunitatea locală.

Pentru cei care își pregătesc vacanța în Italia în această vară, informarea devine esențială. Există o reglementare mai puțin cunoscută, aplicabilă atât localnicilor, cât și turiștilor, însă cel mai adesea vizitatorii sunt cei care ajung să o încalce.

Pe insula Capri, situată în Golful Napoli, turiștii trebuie să fie atenți la un detaliu aparent minor, dar esențial: sticla de apă. Autoritățile locale au introdus restricții stricte împotriva materialelor plastice de unică folosință, pentru a proteja mediul în contextul unui aflux anual de aproximativ 2,7 milioane de vizitatori.

Astfel, pe insulă sunt interzise complet pungile de plastic, sticlele, paiele și ustensilele de unică folosință. Chiar dacă această măsură a fost implementată de ceva timp, mulți vizitatori continuă să fie surprinși de regulile stricte.

Simon Hood, director executiv la John Mason International Movers, explică preocuparea autorităților: „Creșterea turismului ridică semne de întrebare privind impactul asupra comunității locale și al mediului înconjurător”.

De altfel, încălcarea interdicției poate atrage amenzi considerabile, de până la 500 de euro. În ciuda severității sancțiunilor, oficialii subliniază că scopul este protejarea insulei și menținerea unui mediu curat pentru rezidenți și vizitatori.

„ Autoritățile au fost împuternicite să amendeze pe cei prinși consumând dintr-o sticlă de plastic cu până la 500 de euro poate părea excesiv, dar sunt bine intenționate”, a explicat Simon Hood.

Interdicția privind utilizarea sticlelor de plastic surprinde adesea vizitatorii, care nu se așteaptă la astfel de restricții, spune Simon.

El a explicat că insula Capri nu este cunoscută în mod tradițional pentru preocupările sale ecologice. „Istoric, Capri a fost mai degrabă un refugiu pentru vedete de cinema, celebrități și influenceri, iar aspectele legate de mediu au fost în mare parte ignorate. Totuși, turismul de masă a evoluat rapid în ultimii ani și lucrurile se schimbă”, a adăugat el.

Restricția afectează în special barurile și restaurantele, dar majoritatea turiștilor ajung pe insulă cu feribotul din Napoli și tind să aducă cu ei sticle de apă de unică folosință, încălcând astfel regula fără să vrea.

„Este ușor de înțeles cum poți fi prins. Interdicția a schimbat ceea ce se poate vinde și cumpăra pe insulă, dar pentru excursioniștii de o zi, riscul de a aduce sticle de plastic nebiodegradabile este mare”, a subliniat Simon.

El recomandă turiștilor să fie precauți: „Având în vedere acest lucru, aș spune să te gândești de două ori și să analizezi dacă vrei să riști să primești o amendă de 500 de euro”.