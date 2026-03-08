Serie de modificări anunțate de MAI care vizează direct șoferii. Care sunt avantajele enumerate

Poliția Română a anunțat, duminică, că platforma HUB de servicii a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) aduce noutăți pentru șoferi. „Începând cu data de 6 martie 2026, în cadrul secțiunii „Istoric de sancțiuni la regimul circulației”, au fost implementate funcționalități suplimentare”, au anunțat reprezentanții poliției, într-o postare pe Facebook.

„Avantaje? Consultarea directă în cadrul istoricului sancțiunilor rutiere, disponibil pe platformă, a informațiilor referitoare la starea dreptului de a conduce, precum și a numărului punctelor de penalizare acumulate”, a anunțat sursa menționată anterior.

Pentru mulți șoferi, noutatea este importantă mai ales prin timpul economisit. Până acum, informațiile despre istoricul sancțiunilor presupuneau, în practică, mai mulți pași birocratici. Cererea putea fi depusă online sau la unitatea de poliție, însă documentul trebuia ridicat personal de la ghișeu, potrivit descrierii de pe pagina serviciului.

Extinderea opțiunilor din HUB schimbă această procedură. Nu mai este vorba doar despre solicitarea unui document, ci despre acces direct, din contul validat, la informații importante pentru șoferi.

Pagina oficială a serviciului arată că istoricul sancțiunilor rutiere poate fi obținut online doar de utilizatorii care au un cont validat în HUB-ul MAI. Serviciul se adresează cetățenilor români care au cel puțin 18 ani, iar taxa este zero. De asemenea, orice posesor de permis românesc poate solicita istoricul sancțiunilor primite sau, după caz, un „istoric alb”, care arată că nu are sancțiuni în evidență.

În descrierea procedurală publicată pe pagină apar următorii pași: completarea cererii, trimiterea acesteia online prin e-mail sau depunerea la sediul unității de poliție, procesarea la nivelul instituției și ridicarea documentului direct de către persoană de la sediul unităţii de politie.