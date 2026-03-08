Social

Serie de modificări anunțate de MAI care vizează direct șoferii. Care sunt avantajele enumerate

Serie de modificări anunțate de MAI care vizează direct șoferii. Care sunt avantajele enumerateȘofer. Sursă foto: Freepik
Poliția Română a anunțat, duminică, că platforma HUB de servicii a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) aduce noutăți pentru șoferi. „Începând cu data de 6 martie 2026, în cadrul secțiunii „Istoric de sancțiuni la regimul circulației”, au fost implementate funcționalități suplimentare”, au anunțat reprezentanții poliției, într-o postare pe Facebook.

Șoferii pot verifica în HUB starea dreptului de a conduce și punctele de penalizare

Potrivit Poliției Române, din data de 6 martie 2026, în secțiunea „Istoric de sancțiuni la regimul circulației” au fost implementate funcționalități suplimentare. Acestea le permit titularilor de permise de conducere să verifice starea dreptului de a conduce, precum și situația punctelor de penalizare.

„Avantaje? Consultarea directă în cadrul istoricului sancțiunilor rutiere, disponibil pe platformă, a informațiilor referitoare la starea dreptului de a conduce, precum și a numărului punctelor de penalizare acumulate”, a anunțat sursa menționată anterior.

Zelenski trimite ucraineni pe frontul din Orientul Mijlociu. Live text
Amenzi usturătoare pentru cei care aruncă deșeurile vegetale la gunoi

Noua opțiune din HUB reduce pașii birocratici pentru șoferi

Pentru mulți șoferi, noutatea este importantă mai ales prin timpul economisit. Până acum, informațiile despre istoricul sancțiunilor presupuneau, în practică, mai mulți pași birocratici. Cererea putea fi depusă online sau la unitatea de poliție, însă documentul trebuia ridicat personal de la ghișeu, potrivit descrierii de pe pagina serviciului.

Extinderea opțiunilor din HUB schimbă această procedură. Nu mai este vorba doar despre solicitarea unui document, ci despre acces direct, din contul validat, la informații importante pentru șoferi.

Cum funcționează serviciul

Pagina oficială a serviciului arată că istoricul sancțiunilor rutiere poate fi obținut online doar de utilizatorii care au un cont validat în HUB-ul MAI. Serviciul se adresează cetățenilor români care au cel puțin 18 ani, iar taxa este zero. De asemenea, orice posesor de permis românesc poate solicita istoricul sancțiunilor primite sau, după caz, un „istoric alb”, care arată că nu are sancțiuni în evidență.

În descrierea procedurală publicată pe pagină apar următorii pași: completarea cererii, trimiterea acesteia online prin e-mail sau depunerea la sediul unității de poliție, procesarea la nivelul instituției și ridicarea documentului direct de către persoană de la sediul unităţii de politie.

Toată lumea va fi afectată la buzunar de războiul din Iran
Dincolo de bombe: ce nu spune nimeni despre conflictul din Iran
Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta. Ceilalți minori au rămas pe listă

