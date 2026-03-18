Slovacia ia în calcul introducerea unor prețuri mai mari la combustibil pentru șoferii străini

Slovacia analizează introducerea unor reguli prin care șoferii străini să plătească mai mult pentru motorină la pompă sau să aibă acces limitat la carburant, a anunțat, marți, premierul Robert Fico. Guvernul de la Bratislava vrea astfel să descurajeze turismul pentru combustibili, potrivit Reuters.

Premierul a declarat că prețul carburanților din Slovacia ar trebui să fie „la un nivel comparabil” cu cel din celelalte state ale Grupului de la Vișegrad, respectiv Ungaria, Polonia și Cehia.

Fico a afirmat că reprezentanți ai rafinăriei Slovnaft, parte a grupului energetic maghiar MOL, au informat Guvernul că, în unele județe din nord, aproape de granița cu Polonia, prețurile mai mici la motorină au dus la creșterea achizițiilor. Premierul a adăugat că, în unele cazuri, „benzinăriile au secat la propriu”.

Guvernele din întreaga lume se tem că războiul din Orientul Mijlociu va duce la creșterea prețurilor combustibililor. Ungaria a plafonat prețurile, iar principala rafinărie din Polonia, Orlen, și-a redus marjele de profit pentru a limita impactul asupra consumatorilor.

Până acum, Slovacia a evitat să adopte măsuri, bazându-se pe autoreglarea vânzătorilor, care pot limita și volumele. Fico a declarat că Guvernul de la Bratislava vrea prețuri comparabile cu cele din majoritatea țărilor vecine, precum Polonia, și mai mici decât în Austria.

„Străinii vor trebui să cumpere motorină la un preț care ar putea corespunde cu cel din țara lor de origine; cu alte cuvinte, va exista un preț complet diferit. Putem face asta. Legislația aplicabilă ne permite acest lucru, iar experții juridici evaluează acum dacă vom adopta o astfel de reglementare”, a explicat acesta.

În România, premierul a declarat duminică, la Digi24, că Guvernul va interveni asupra prețurilor la carburanți dacă „lucrurile nu se vor liniști” și se va ajunge „la un nivel care efectiv va crea probleme”.

Marți dimineață, prețul motorinei a crescut cu peste 15 bani pe litru, iar în unele stații scumpirea a ajuns la 22 de bani. În cazul benzinei, majorările depășesc 10 bani pe litru.