Clipul video a fost plasat pe rețelele sociale ale fostului șef al statului. Potrivit grilei de programe a televiziunilor care fac parte din concernul media atribuit socialiștilor, NTV Moldova, Accent TV și TNT Moldova, mesajul urmează a fi transmis în noaptea dintre ani la 23.55. Asta deși de obicei, în Republica Moldova și nu doar, la această oră, toate televiziunile transmit mesajul președintelui în exercițiu.

Mesajul are o durată de 2 minute și 25 de secunde, iar liderul socialist vorbește în română și rusă, informează zdg.md.

Mesajul integral al lui Igor Dodon:

„În ultimele clipe ale anului, noi cu toții facem totalurile. Atât în viața personală, cât și în viața socială.

Eu cred că noi am trecut destoinic de acest an 2020, dacă judecăm cât de greu s-a dovedit a fi el pentru fiecare familie, pentru țara noastră, dar și pentru întreaga omenire.

Pandemia, seceta, interdicțiile severe, declinul economic, provocările politice sau geopolitice – toți acești factori negativi au lovit dur și Republica Moldova, și alte state din regiune, în 2020.

Dar cu toate acestea, noi am rezistat și în general am devenit mai puternici, și ca societate, și fiecare în parte, în ciuda greutăților și a durerilor. Mă mândresc cu cetățenii noștri, mă mândresc în special cu personalul medical, pentru că în 2020 medicii au dat dovadă de eroism, au demonstrat voință și dârzenie în lupta necontenită cu pandemia și au salvat mii de vieți. Ne închinăm în fața lor.

Totodată, exprim condoleanțe tuturor celor care și-au pierdut rudele și apropiații, răpuși de coronavirus. Împărtășesc tristețea celor care nu vor întâmpina Revelionul alături de toată familia.

Stimați concetățeni! Eu vreau să cred că acest an ne-a oferit câteva lecții de viață importante. Mai întâi de toate, pandemia ne-a permis să-i apreciem mai mult pe oamenii apropiați, de care restricțiile ne-au separat timp de luni de zile. În plus, greutățile ne-au făcut mai înțelegători, mai cumpătați.

Am început să prețuim mai mult propria sănătate, căminul familial, precum și importanța unei medicini performante. După un an atât de dificil, noi astăzi cu toții avem speranța că 2021 va fi un an mai bun, mai puțin periculos, mai senin. De aceea, vă doresc sănătate și rezultate frumoase în anul care vine.

Îi doresc înțelepciune și clasei politice moldovenești și cât mai mult patriotism în inimile tuturor politicienilor și cetățenilor.

Dragi prieteni!

Revelionul este numit adesea o sărbătoare a familiei, a casei. Căldura sufletească, grija, atenția ne ajută să depășim toate dificultățile. Doresc fiecărei familii dragoste, bucurii și bunăstare.

Fie ca toate dorințele să se împlinească în Anul Nou, să fie toți sănătoși, să ne trăiască mult părinții, iar copiii să ne fie fericiți.

Vă doresc pace, stabilitate, încredere în ziua de mâine.

La Mulți Ani, dragii mei! Sărbători cât mai calde și luminoase!