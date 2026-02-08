Sindromul „indigestie investițională” pune în dificultate comunele și orașele mici din România

Multe localități mici și mijlocii din România se confruntă cu ceea ce specialiștii numesc „indigestie investițională”, un fenomen care amenință stabilitatea financiară a administrațiilor locale. Victor Giosan, consilier al premierului Ilie Bolojan pentru politici publice în administrație, atrage atenția că zeci de comune nu-și pot acoperi salariile din venituri proprii.

Analiza sa arată că aceste probleme au apărut deoarece autoritățile locale au inițiat un număr prea mare de proiecte de investiții, finanțate din fonduri europene sau de la bugetul de stat, fără a avea baze solide de venituri curente.

Pentru a asigura numerarul necesar, localitățile s-au îndatorat inițial la bănci și apoi la stat, dobânzile crescând presiunea asupra bugetelor. Deși nivelul de cofinanțare a fost foarte redus, volumul mare al investițiilor a creat dezechilibre financiare majore.

„Efectul acestor proiecte s-a văzut prea puțin în creșterea veniturilor curente din impozite, taxe locale sau cote defalcate din impozitul pe venit”, explică Giosan.

Situația este critică mai ales în comunele cu sub 2.000 de locuitori, unde 80% nu-și pot plăti salariile din sursele proprii, și în comunele între 2.000 și 5.000 de locuitori, unde procentul este de 66%.

Consilierul premierului subliniază că problemele sunt amplificate de nivelul redus al impozitelor și taxelor locale, selecția necorespunzătoare a proiectelor, costul scăzut al participării la acestea și disponibilitatea statului de a interveni ad-hoc pentru a sprijini localitățile.

Pentru a corecta dezechilibrele, guvernul a decis creșterea impozitelor și taxelor locale și a nivelului de cofinanțare pentru proiecte. Giosan recomandă și revizuirea plafonului de îndatorare pentru creditele „punte” și schimbarea mecanismelor de evaluare și selecție a investițiilor finanțate din fonduri naționale.

În opinia sa, aceste măsuri sunt esențiale pentru a evita crize similare celei din Grecia și pentru a restabili disciplina bugetară în administrația locală. Problemele financiare ale comunelor mici nu reflectă doar lipsa resurselor, ci și necesitatea unor politici mai prudente și mai eficiente de planificare a investițiilor publice.

Giosan atrage atenția că viitorul apropiat al administrațiilor locale depinde de echilibrul între dezvoltarea investițiilor și sustenabilitatea financiară, iar corectarea treptată a dezechilibrelor este singura cale pentru a evita blocaje în plata salariilor și a altor obligații curente.

„Aceste probleme pot fi soluționate prin implementarea de măsuri care să producă efecte cât mai rapid și aici singurele eficiente sunt măsurile de ordin cantitativ: creșterea impozitelor, urmate apoi de măsuri calitative, care au un efect mai lent, dar mai prodund: îmbunătățirea colectării (reducerea semnificativă a gap-ului de TVA) și creșterea eficacității cheltuielilor publice (în special în domeniul investițiilor publice, dar nu numai). Pentru a evita o retrogradare a rating-ului de țară trebuia să se re-câștige rapid încrederea piețelor financiare, a agențiilor de rating, a instituțiilor financiare internaționale (FMI) și singura soluție eficientă era creșterea impozitelor – oricum, așa cum am arătat mai sus, mici în raport și cu media UE și cu situația din regiune”, a arătat el.