Simona Halep a dispus, miercuri, în turul 2 de la Roland Garros, de compatrioata Irina Begu (73 WTA), în minimum de seturi, scor 6-3, 6-4. În runda următoare, tenismena de Constanța va da peste o jucătoare incomodă ei, dacă ne luam după rezultatul direct înregistrat anul trecut pe zgura turneului de Mare Șlem de la Paris.

Așadar, în turul 3 al French Open 2020, Simona Halep o va înfrunta, vineri, pe americanca Amanda Anisimova (19 ani, 29 WTA), care a trecut de Bernarda Pera (25 de ani, 61 WTA), scor 6-2, 6-0.

Până acum, Halep și Anisimona s-au întâlnit o singură dată, în 2019, tot la Roland Garros. Atunci, americanca s-a impus surprinzător în „sferturi”, în două seturi, scor 6-2, 6-4.

„Îmi aduc aminte de meciul de anul trecut. Îmi amintesc și că nu am jucat cum am vrut. Voi face câteva schimbări, voi încerca să joc mai bine și să profit de șansele mele”, a spus Simona Halep despre Anisimova.

„Să trec de Simona, e nebunesc!”

„Mi-au cam tremurat mâinile, n-a fost simplu. Simțeam presiunea de fiecare dată când eram aproape de victorie, simțeam că-mi tremură mâna pe rachetă din ce în ce mai mult.

Știam că trebuie să lovesc bine cu reverul în lung de linie și cred că am avut un plan de joc bun. A fost pentru prima oară când joc pe «Philippe Chatrier», a fost incredibil, e o arenă senzațională. Încă nu-mi vine să cred ce rezultat am obținut. Faptul că am ajuns să joc cu Simona era deja incredibil, dar și să trec de ea e nebunesc!”, a spus Amanda Anisimova după acea victorie.

Mai mult, Amanda Anisimova este cosiderată drept una dintre viitoarele star-uri ale tenisului feminin, are un un titlu WTA obținut până acum în carieră, obținut la Bogota în 2019. A cucerit titlul la US Open la junioare în 2017, apoi a renunțat să mai dispute turnee de asemenea categorie de vârstă.