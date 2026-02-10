Monden

Shakira a căzut în timpul concertului. Toată sala s-a speriat

Shakira a căzut în timpul concertului. Toată sala s-a speriat
Shakira a dat din nou dovadă de profesionalism și rezistență în timpul unui concert din capitala El Salvadorului, în cadrul turneului său mondial Las Mujeres Ya No Lloran. În timp ce interpreta piesa „Si Te Vas”, artista de 49 de ani și-a răsucit glezna, a pierdut echilibrul și a căzut pe scenă, lovindu-se la cot, potrivit filmărilor de pe Instagram.

Shakira a căzut în timpul unui concert

Fără să lase incidentul să-i strice spectacolul, Shakira s-a ridicat imediat și a continuat să cânte. Ulterior, ea a postat pe Instagram un videoclip al căzăturii și a glumit: „Nu vă faceți griji, nu sunt făcută din cauciuc haha.”

 

Fanii și-au arătat îngrijorarea, dar și admirația pentru tăria de caracter a artistei. „Ne-am speriat pentru Shakira… dar felul în care s-a ridicat și a continuat spectacolul a fost cu adevărat inspirațional. Este nu doar o artistă, ci și o luptătoare!”, a scris un fan pe Instagram. „Căde, se ridică și continuă. Exemplul perfect de determinare”, a spus un alt an.

Nu e pentru prima dată

Căzăturile pe scenă nu sunt o noutate pentru Shakira. În mai 2025, ea a mai suferit un incident similar la un concert din Montreal, dar a reușit să termine prestația fără probleme.

Turneul Las Mujeres Ya No Lloran, început în februarie 2025 în Rio de Janeiro, marchează revenirea artistei după șapte ani pe scenele internaționale.

Shakira, turneu spectaculos

Până în prezent, turneul a inclus peste 80 de concerte în America de Nord și America Latină, atrăgând mai mult de 3,3 milioane de spectatori și generând venituri totale de aproximativ 421,6 milioane de dolari – cele mai mari înregistrate vreodată de un artist hispanic, conform Guinness World Records.

Rezistența și profesionalismul Shakirei în fața incidentelor de pe scenă continuă să inspire fanii din întreaga lume și să confirme că pentru artista columbiană „show-ul trebuie să continue”, indiferent de provocări.

