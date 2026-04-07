Sfaturi pentru siguranța pe trotinetă: echipament și reguli de bază

Te deplasezi rapid la birou, la facultate sau la o cafea în oraș. Trotineta electrică te ajută să eviți traficul și să câștigi timp. Dar libertatea aceasta vine la pachet cu responsabilitate. Accidentele apar adesea din neatenție, echipament nepotrivit sau ignorarea regulilor.

În rândurile de mai jos găsești pași clari pentru a-ți crește nivelul de siguranță: ce echipament porți, cum circuli corect și ce verifici înainte de plecare. Aplică aceste recomandări de fiecare dată când ieși pe traseu!

Casca rămâne prima măsură de protecție atunci când mergi pe trotinetă. La o viteză de 20–25 km/h, o cădere pe asfalt poate provoca traumatisme serioase la nivelul capului. O cască bine aleasă reduce riscul de leziuni severe.

Alege un model omologat, cu marcaj CE sau alt standard recunoscut. Dacă vrei să înțelegi mai clar cum funcționează și ce tipuri există, poți consulta explicațiile despre helmet. Pentru utilizare în oraș, o cască tip ciclism este potrivită. Dacă mergi zilnic pe carosabil aglomerat, poți opta pentru un model care acoperă mai mult din zona feței.

Asigură-te că:

Măsori circumferința capului înainte de comandă. Reglezi curelele astfel încât casca să nu se miște când întorci capul. O închizi de fiecare dată, chiar și pentru drumuri scurte.

Nu lăsa casca agățată de ghidon. Pune-o pe cap. Este un gest simplu care îți poate proteja sănătatea.

Mulți utilizatori renunță la protecții pentru că par incomode. În realitate, la o cădere instinctiv îți sprijini greutatea în palme și genunchi. Mănușile cu inserții în palmă reduc riscul de zgârieturi adânci, iar genunchierele absorb șocul.

Dacă ești la început sau mergi frecvent pe suprafețe denivelate, poartă un set complet de protecții. Pentru trasee scurte, prin parc sau pe piste bine întreținute, poți alege variante mai ușoare. Important este să le fixezi corect, fără să alunece.

Gândește-te la un drum obișnuit spre birou: o frână bruscă, o roată care prinde o groapă mică, un pieton care schimbă direcția. Protecțiile fac diferența între o simplă sperietură și o vizită la urgențe.

Stilul contează, dar siguranța este pe primul loc. Poartă pantaloni sau colanți care îți permit libertate de mișcare. Evită hainele foarte largi care se pot agăța de ghidon sau roți.

La încălțăminte, caută talpă aderentă. Pantofii sport sau sneakers cu talpă antiderapantă oferă stabilitate pe platforma trotinetei. Evită papucii sau sandalele fără prindere la călcâi. Piciorul poate aluneca la accelerare sau frânare.

Dacă circuli seara, adaugă elemente reflectorizante. O geacă cu detalii vizibile sau o vestă ușoară te ajută să fii observată mai repede de șoferi.

Informează-te despre legislația locală înainte să ieși în trafic. În majoritatea cazurilor, ai voie să circuli pe pistele de biciclete și pe carosabilul cu limită redusă de viteză. Trotuarul rămâne spațiul pietonilor.

Ține cont de câteva reguli de bază:

Nu transporta altă persoană pe aceeași trotinetă. Coboară și traversează pe lângă trotinetă la trecerea de pietoni. Respectă limita de viteză impusă în zona în care circuli. Nu folosi telefonul în timp ce conduci.

Dacă mergi zilnic la serviciu pe același traseu, observă zonele aglomerate și adaptează-ți viteza. Anticipează reacțiile șoferilor și ale pietonilor. O atitudine preventivă reduce riscul de incidente.

Viteza mare nu îți aduce avantaj real în oraș. Câștigi câteva minute, dar îți crești riscul de accident. În zonele aglomerate, mergi sub 15 km/h. Pe carosabil liber, respectă limita legală.

Păstrează o distanță sigură față de mașini și bicicliști. Evită să circuli foarte aproape de portierele mașinilor parcate. Un șofer poate deschide brusc ușa, iar timpul tău de reacție este scurt.

La frânare, mută ușor greutatea spre spate și îndoaie genunchii. Această poziție te ajută să menții echilibrul și să reduci riscul de răsturnare.

Alocă două minute pentru un control simplu. Te ajută să previi situații neplăcute pe traseu.

Verifică:

Nivelul bateriei – să fie suficient pentru dus-întors. Frânele – apasă-le și vezi dacă răspund ferm. Presiunea roților – roțile moi reduc stabilitatea. Luminile față și spate – mai ales dacă te întorci după lăsarea serii.

Dacă observi zgomote neobișnuite sau vibrații, nu ignora semnele. Consultă manualul trotinetei și programează o verificare tehnică. Pentru rezultate stabile, fă o inspecție mai atentă o dată pe lună, mai ales dacă o folosești zilnic.

Asfaltul umed scade aderența. Pe ploaie, mărește distanța de frânare și redu viteza. Evită liniile de tramvai, capacele metalice și zonele cu pietriș. Roata poate aluneca rapid pe astfel de suprafețe.

În zilele foarte călduroase, verifică mai des presiunea roților. În perioadele reci, bateria se poate descărca mai repede. Planifică traseul astfel încât să nu rămâi fără energie în mijlocul drumului. Dacă simți că drumul este prea riscant, oprește și continuă pe jos!

Data viitoare când pleci cu trotineta, fă un mic ritual: pune casca, verifică frânele, ajustează viteza și fii atentă la trafic. Transformă aceste gesturi în rutină! Siguranța ta începe cu deciziile pe care le iei înainte să apeși accelerația.