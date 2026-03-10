Serbia suspendă temporar exporturile de petrol. Toată Europa e afectată

Guvernul Serbia a anunțat suspendarea temporară a exporturilor de țiței și produse petroliere, ca măsură de protecție a pieței interne împotriva fluctuațiilor prețurilor cauzate de tensiunile internaționale. Decizia vine pe fondul creșterii continue a prețului petrolului, care a atins cel mai ridicat nivel din 2022 până în prezent, influențat în principal de războiul din Orientul Mijlociu, potrivit Reuters.

Ministrul energiei, Dubravka Djedovic Handanovic, a declarat luni că exporturile de țiței, motorină și benzină vor fi suspendate până pe 19 martie. Măsura se aplică tuturor formelor de transport și are ca scop stabilizarea pieței interne și prevenirea unor scumpiri neașteptate.

În comunicatul oficial, Handanovic Handanovic a precizat că “esența acestei interdicții temporare este de a proteja consumatorii și companiile locale de penurii și creșteri bruște ale prețurilor, generate de perturbările de pe piața globală”.

Serbia nu este singura țară din regiune care recurge la astfel de măsuri. În Croația, guvernul a introdus un plafon temporar pentru prețul combustibililor, valabil până la 23 martie. Premierul Andrej Plenkovic a explicat că, fără această limitare, prețul motorinei ar fi putut crește cu până la 16%, ajungând la aproximativ 1,72 euro pe litru.

Plafonul impus stabilește prețul maxim la 1,55 euro pe litru, încercând să atenueze impactul asupra populației și al companiilor. Comercianții de carburanți au subliniat că prevenirea panicii și menținerea stocurilor sunt esențiale în această perioadă de volatilitate globală.

În Serbia, guvernul menține de anul trecut un plafon al prețurilor la combustibil, stabilind prețurile maxime de vânzare pentru motorina Euro Diesel și benzina Euro Premium BMB 95. Această politică a fost implementată încă din februarie 2022 și urmărește să reducă efectele fluctuațiilor internaționale asupra consumatorilor locali.

Autoritățile din Europa încearcă să asigure continuitatea aprovizionării și să prevină șocurile economice cauzate de instabilitatea pieței mondiale a petrolului.