Senatoarea Șoșoacă s-a deslănțuit! Plângere penală pe numele lui Raed Arafat. „Cea mai mare minciună a secolului”

Un dosar penal deschis in rem în urma unei plângeri penale împotriva Dianei Șoșoacă pentru blocarea centrului de vaccinare din comuna Răchiteni, județul Iași, în luna septembrie, a fost declinat DIICOT-ului. Potrivit unor voci din Parchetul General, decizia a fost luată deoarece una dintre infracțiunile sesizate, anume comunicarea de informații false, este de competența DIICOT.

Senatoarea a reiterat, miercuri, cu privire la situația în cauză că dosarul este deschis in rem, cercetându-se astfel dacă fapta referitoare la zădărnicirea combaterii bolilor există. „Eu vă spun că fapta nu există și nu am oprit pe nimeni de la vaccinare”, a susținut Diana Șoșoacă.

Diana Șoșoacă reacționează după ce DIICOT a preluat un dosar penal deschis în urma unei plângeri ce o vizează

„Este eronat ce se prezintă. La acest moment nu există dosar împotriva mea. Exista o plangere a domnului Cepoi, seful DSP. Este o ancheta in rem, daca exista fapta. Eu va spun ca fapta nu exista si nu am oprit pe nimeni de la vaccinare. Mai mult, am demonstrat ca nu exista niciun infectat in respectiva comuna. Eu am fost acolo, in jurisdicția mea si la chemarea oamenilor care mi-au spus ca sunt obligati sa se vaccineze”, a declarat Diana Șoșoacă.

Senatoarea a mai spus că la fața locului au fost prezente mai multe persoane și a descoperit că inclusiv minori în vârstă de 9 ani au fost duși să se vaccineze în ciuda faptului că atunci nu exista aprobare pentru un astfel de demers în cazul copiilor mai mici de 12 ani. „Dacă se considera ca exista fapta, vom fi chemati la declaratii”, a mai adăugat parlamentara.

„DIICOT nu are competență în ce mă privește pe mine”

Senatoarea și-a exprimat nedumerirea cu privire la declinarea dosarului de la Parchetul General la DIICOT. „DIICOT nu are competență în ce mă privește pe mine”, a spus Diana Șoșoacă.

„Eu, pe 8 noiembrie am formulat o plangere pe numele primarului, domnului Cepoi, Raed Arafat, Citu, Rafila, pentru deturnare de fonduri si grup infractional, inalta tradare, rele tratamente aplicate minorului si inca altele. Iar pentru acest denunt, acest dosar se duce catre DIICOT.

Daca ma cheama, ma duc, de ce sa nu ma duc, Doamne fereste. Sunt un om al legii, sunt unul dintre cei mai buni avocati din tara. Exista dovezi impotriva lor. Acolo, in Rachiteni, a fost instaurat codul rosu, desi nu exista niciun infectat, niciun mort. Toate magazinele si carciumile erau deschise, a dat domnul primar dispozitie sa le inchida cand a aflat ca sunt eu acolo.

La centrul de vaccinare, la ora 9 nu era nimeni, i-au lasat pe oameni o ora si ceva fara sa-i bage in seama. Vaccinurile erau transportate cu masina personala a doamnei doctor, intr-o cutie de carton, desi pe prospectul inmanat chiar de dansa ca trebuie tinute in frigider pana la 4 grade Celsius”, a mai precizat Diana Şoşoacă într-o intervenție la România TV.

„Cea mai mare minciună a secolului”

În altă ordine de idei, după ce a adus acuzații potrivit cărora comuna Răchiteni din județul Iași a fost carantinată forțat, prezentând ca argumente faptul că niciun cetățean nu cunoaște pe nimeni infectat cu coronavirus și susținând că cifrele au fost notate din pix ca românii să fie forțați să se vaccineze, senatoarea a transmis într-un live pe pagina sa de Facebook:

„Este cea mai mare minciună a secolului. O comună care îşi trăieşte viaţa bine-mersi. Nu există niciun infectat, doar pe hârtie. Niciun sătean nu cunoaşte ce cineva din comună infectat. La ora 10,00, trebuiau să vină cei de la centrul de vaccinare şi să-i vaccineze pe bieţii oameni cu forţa. Îi obligă să meargă cu botniţe pe străzi în aer liber. (…) Jos masca! Jos masca! Jos mascarada! La puşcărie! Primarul la puşcărie! Fără vaccinare!”.

Poziția Dianei Șoșoacă a fost tradusă de directorul DSP Iași, Vasile Cepoi, în una de blocare a procesului de imunizare.

„Avem probleme, ultima situaţie nedorită este intervenţia doamnei senator Şoşoacă la Răchiteni, care a blocat o acţiune de vaccinare a persoanelor care şi-au exprimat această dorinţă, prin prezenţa ei cu un grup mai mare de oameni care nu le-a permis acestora să intre să se vaccineze. Din păcate, este o acţiune ilicită”, a declarat Vasile Cepoi.