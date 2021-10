Nervi întinși la maxim în ședința CSM: Bogdan Mateescu a pus ochii de Diana Șoșoacă. Vrea dosar penal pe numele senatoarei

Bogdan Mateescu a oferit un adevărat spectacol de reacții de iritabilitate și încordări în ședința de Plen de săptămâna trecută.

Președintele CSM, val de acuzații la adresa Gabrielei Scutea

În primele 15 minute, „Slugarete” a acuzat-o pe Gabriela Scutea că intenționează să trimită proiectul de lege prin care se impune sancționarea penală a celor care răspândesc și hrănesc valurile de informații false referitoare la pandemia de coronavirus direct la Ministerul Justiției, fără să mai treacă prin Plenul CSM.

Mai mult decât atât, Bogdan Mateescu i-a reproșat procurorului general că a venit mult prea târziu cu inițiativa legislativă.

Bogdan Mateescu vrea dosar penal pentru Diana Șoșoacă

Într-un comentariu despre senatoarea independentă Diana Șoșoacă, Bogdan Mateescu a sugerat că Parchetul General ar trebui să-i deschidă acesteia un dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor sau pentru comunicarea de informații false.

Discuția a pornit de la acuzațiile Dianei Șoșoacă potrivit cărora comuna Răchiteni din județul Iași a fost carantinată forțat, prezentând ca argumente faptul că niciun cetățean din teritoriu nu cunoaște pe nimeni infectat cu coronavirus. Astfel, senatoarea a acuzat că cifrele au fost notate din pix ca românii să fie forțați să se vaccineze. Poziția lui Șoșoacă a fost tradusă de directorul DSP Iași, Vasile Cepoi, în una de blocare a procesului de imunizare.

Trebuie menționat că Bogdan Mateescu nu a precizat concret numele „Diana Șoșoacă”, însă aluziile au fost evidente.

Vicepreședintele CSM, Florin Deac, a pus capăt schimbului de replici dintre cei „Slugarete” și Gabriela Scutea, precizând că responsabilitatea procurorilor este să facă anchete, nefiind vinovați pentru rata scăzută de vaccinare din România sau pentru numărul ridicat de morți COVID-19.

Schimbul de replici Mateescu-Scutea-Florin Deac

„Bogdan Mateescu: Vreau doar sa va spun cateva lucruri in legatura cu situatia in care ne aflam la nivel national, mai degraba, pornind de la pandemia aceasta care – iata – ne determina sa tinem sedintele, ne determina sa ne intalnim cu greu, pentru ca am avut cu totii probleme cu semenii nostri, cu apropiatii nostri decurgand din boala aceasta care tot circula.

Am constatat, la fel, ca exista un numar-record de morti. Alaltaieri (n.r. marti, 19 octombrie 2021), am vorbit de aproape 600 de romani morti, in contextul in care toti cunoastem atributiile care ne revin constitutional.

In concret: adept fiind al libertatii de exprimare, al libertatii la opinie, exista in spatiul public o nelamurire cu privire la definirea – potrivit standardelor constitutionale – a atributiilor in principal ale Ministerului Public, in subsidiar ale instantelor… in general, ale autoritatii judecatoresti. Asa cum si alti colegi cu care am vorbit mi-au spus ca au fost interpelati de cetateni, tot asa am fost si eu interpelat de cetateni. Ma intrebau ce face justitia in acest context extrem de delicat, in care pare ca circula informatii false, in care pare ca circula instigari de mai multe tipuri, in care pare ca se nesocoteste dreptul la opinie al fiecaruia si se incearca mai degraba o impunere (intr-o parte sau in cealalta, undeori in mod violent) a unei opinii.

Am fost interpelat atunci cand un demnitar din Parlamentul Romaniei a imprastiat efectiv persoane aflate la vaccinare si exista marturii din partea medicilor (publice; nu stiu daca este asa; as fi vrut sa vedem) ca s-au simtit medicii amenintati de acest demnitar. Si am fost intrebat in concret de atitudinea Ministerului Public – Parchetul General (pornind de la calitatea de demnitar a unor persoane). Si nu am stiut ce sa raspund.

In acest context, am citit ieri un articol in presa, in care doamna Procuror General a explicat ca nu exista temeiuri legale, ca a lucrat la un proiect de lege pe care l-a transmis nu stiu cui… Ulterior a revenit si a spus ca functionarul este bolnav si nu a fost transmis… Doamna procuror General s-a plans ca nu exista cadru normativ. Cu dumneavoastra, doamna Procuror General, vreau sa port aceasta discutie in Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, public, si vreau sa va rog sa nu uitam ca suntem parte a autoritatii judecatoresti. Si daca Inalta Curte are atributia ei legala de a sesiza cu propuneri de lege in activitatea proprie, daca CSM-ul are atributia legala sa sesizeze, eu nu am regasit o atributie legala a Ministerului Public – chiar acceptand ca exista dificultati de ordin legal in aplicarea si interpretarea legii.

Sigur ca da: procurorii Romaniei, in baza atributiilor constitutionale, vor aprecia daca informatiile cu caracter fals pun in pericol securitatea nationala si daca acest lucru este identic cu amenintarile la siguranta nationala ca notiune autonoma a Legii 51 (n.r. din 1991). Insa vreau sa va rog sa purtam aceasta discutie, sa implicati Consiliul (pentru ca eu nu stiu sa fi implicat Consiliul cu vreo solicitare de imbunatatire a legislatiei pana la acest moment; si avem atatea de la instante si parchete si le dezbatem). Daca (desi eu personal am serioase rezerve) aveti dificultati pe cadrul normativ, mi-as fi dorit sa recunoastem atributia Consiliului Superior al Magistraturii si sa demaram demersuri tocmai pentru ca si autoritatea judecatoreasca sa nu cumva sa fie considerata esuata, ci dimpotriva: prezenta si indeplinindu-si in mod exemplar atributiile constitutionale.

Am fost foarte dezamagit sa vad ca ati spus ca ati inaintat propuneri de lege la care ati revenit ulterior (ca nu le-ati transmis). Mi-ar placea sa revenim in Consiliu, sa ne instiintati macar in fond (si nu ne-ati spus absolut nimic) care sunt aceste dificultati care impiedica procurorii sa actioneze si sa facem tot ce e posibil, astfel incat sa asiguram respectarea legii si Constitutiei in Romania. Va rog, doamna Procuror General, sa va ganditi la aceasta situatie si sa conlucram cat se poate de repede daca aveti dificultati, sa purtam o dezbatere. Pentru ca eu n-am inteles daca inexistenta cadrului normativ este parerea dumneavoastra proprie (si aici ar fi de gandit) sau este o solutie decurgand din activitatea organelor judiciare pe care le coordonati. (…)

Gabriel Scutea: Referitor la incidentul din judetul Iasi…

Bogdan Mateescu: Nu ma refer la incidente particulare, ca stim ca n-avem voie sa le comentam. Vorbim despre situatia de ansamblu din tara noastra. Va rog din suflet sa ma iertati ca v-am intrerupt.

Gabriela Scutea: Domnule presedinte, dumneavoastra ati spus ca nu stiati despre incident. Din momentul in care a intervenit sesizarea din oficiu, a fost intr-o zi luni sau marti in urma zilei de sambata, in care a fost incidentul din judetul Iasi. Noi am confirmat ca a fost deschisa o lucrare in baza sesizarii DSP Iasi si in baza sesizarii din oficiu. Mai departe, in ceea ce priveste continutul, nu o sa comentez, pentru ca nici nu este obligatia mea sa fiu la curent cu fiecare act facut de catre colegul meu. Si prin aceasta imi arat echidistanta fata de fiecare investigatie care se efectueaza, respectand independenta in solutie a colegilor.

Din alt punct de vedere: articolul 63 din Legea 304 (n.r. din 2004), litera ultima, ne arata ca avem posibilitatea, in relatia cu Ministerul Justitiei, sa studiem cauzele comiterii infractiunilor, sa vedem care sunt imperfectiunile legii si sa transmitem propuneri Ministrului Justitiei pentru imbunatatirea legislatiei.

In acest context, dispozitiile articolului 63 nu conditioneaza propunerile Ministerului Public in relatia cu Ministerul Justitiei de validarea sau invalidarea punctelor noastre de vedere prin intermediul Consiliului Superior al Magistraturii. Este intr-adevar o conlucrare foarte buna, in grupuri de lucru care sunt initiate fie de catre Ministerul Justitiei (cu participare mult institutionala) si de asemenea este posibila transmiterea unor puncte de vedere – asa cum am mai facut-o – si catre Ministerul Mediului, si catre Ministerul Justitiei. Am transmis de asemenea puncte de vedere catre Avocatul Poporului referitor la anumite imperfectiuni ale legii si care unele au fost infirmate, altele au fost validate prin masurile ulterioare. De exemplu, Aovcatul Poporului a introdus o exceptie de neconstitutionalitate a Codului Silvic, tocmai determinat de imperfectiunea legii.

Pe cale de consecinta, precizarile din pozitia transmisa presei au fost ca lucram si nu am finalizat o propunere pe care s-o adresam Ministerului Justitiei…

Bogdan Mateescu: Avem 600 de morti pe zi, doamna Procuror General. Nu ne-am gandit mai devreme sa propunem CSM-ului sau ministerului, desi art. 63 se refera la prevenirea si combaterea criminalitatii – care prin ipoteza presupune o incriminare? Sunt… Va rog din suflet: Inalta Curte a avut propuneri legislative pe care ni le-a transmis pentru un punct de vedere. Nu vreau sa confisc cumva vreo initiativa. Va respect foarte mult toate drepturile (acesta nu este), dar totusi este normal ca in varf de val 4, cu 600 de morti pe zi, sa ne gandim ca n-avem temei suficient? De ce nu ne-am gandit pana acum?

Gabriela Scutea: Domnule presedinte, sunt solutiile pe care le-am dat si care, din punct de vedere al prevenirii, la noi am constatat ca 352 (n.r. art. 352 din Codul penal privind zadarnicirea combaterii bolilor) ne blocheaza la aceasta dispozitie…

Bogdan Mateescu: Dar pe 404, doamna general…? Pe 404 avem vreo dificultate (n.r. art. 404 din Codul penal privind comunicarea de informatii false)?

Gabriela Scutea: Pe 404 competenta apartine DIICOT, iar citarea mea a fost foarte clara – am spus: atunci cand cineva spune: ‘Nu te vaccina, pentru ca reteta te omoara’, aceasta nu intra sub incidenta vreunei infractiuni.

Bogdan Mateescu: Dar aveti vreun dosar? Doamna Procuror General, pareri personale avem cu totii. Aceste lucruri trebuie sa reiasa din controlul judecatoresc si din activitatea parchetelor. Mesajul dumneavoastra este un mesaj la o alta parere decat dumneavoastra. Este normal ca Ministerul Public sa iasa cu astfel de verdicte, ca o fapta constituie sau nu constituie (n.r. infractiune), fara vreo masura luata de un procuror independent pe solutii?

Gabriela Scutea: Atata timp cat nu m-am referit la o persoana, ci m-am referit la un comportament general, din punctul meu de vedere consider ca nu m-am indepartat de limitele unor concluzii rezultate din activitatea infractionala si din verificarea pe care o facem in conformitate cu articolul 294 (n.r. din Codul de procedura penala) asupra sesizarilor pe care le primim. Pentru ca sesizarile inseamna ca trebuie sa ne uitam, la limita de minima verificare, la cerintele de tipicitate. Si toate afirmatiile mele daca le veti verifica, veti vedea ca nu se refera la imprejurari de natura sa puna in discutie securitatea nationala.

Bogdan Mateescu: Sa fie un pericol sau sa reprezinte amenintari… Haideti sa discutam foarte clar, sa lasam procurorii sa analizeze, judecatorii sa dispuna si sa ne indepartam de parerile noastre, pentru ca nu stiu daca e corect sa transmitem un mesaj ca o fapta constituie sau nu constituie infractiune, in calitate de sefi ai autoritatilor din sistemul judiciar, fara ca sa existe o statuare, din punct de vedere legal, de catre organele de ancheta, potrivit menirilor constitutionale.

Eu personal am o alta parere decat dumneavoastra. N-as vrea ca cei care ne urmaresc sa observe interventia dumneavoastra sau a mea ca fiind o fuga de raspundere. Eu vreau sa va invit, doamna Procuror General, alaturi de toti colegii din Consiliu, sa gasim vulnerabilitati ale legii, sa facem cu totii (daca exista; desi eu marturisesc ca eu cred ca exista mai putine decat se afirma), sa pornim chiar si in al doisprezecelea ceas sa explicam si sa propunem – in baza atributiilor legale ale Consiliului – ministrului Justitiei sa inlature aceste imperfectiuni. Nu vreau ca nimeni sa perceapa ca noi fugim de raspundere, ca noi ne dam seama in octombrie, cu 600 de morti pe zi, ca n-avem lege (desi eu cred ca avem) si sa nu facem nimic, pentru ca a fost un functionar bolnav de Covid si n-a transmis propunerile. Eu va rog prieteneste si colegial, doamna Procuror General si pe toti colegii: haideti, in cel mai scurt timp, sa gasim o modalitate de consultare, astfel incat sa depasim aceasta limita si sa ne asiguram ca organele judiciare (Ministerul Public, instantele, CSM) functioneaza in aceasta realitate crunta, chiar daca (si acuma iertati-ma de vorbele grele), chiar daca asta se face in ultimul ceas si pe fondul lacrimilor si tragediilor romanilor. Aceasta era discutia pe care voiam s-o fac.

Gabriela Scutea: Eu cred ca ar trebui retinut si un alt aspect – anume: faptul ca noi am identificat o problema practica, in acest moment, dupa luna septembrie (cand a inceput cresterea numarului de infectari si raportarea, din pacate, cu crestere si pe numarul de decese) si noi am identificat aceasta problema. In acest moment, se pune in discutie de ce nu suntem mai prietenosi cu identificarea problemelor. Pentru ca lucram in fiecare zi.

Bogdan Mateescu: Si de ce suntem intarziati in identificarea problemelor?

Gabriela Scutea: Eu zic sa nu ingreunam circuitul muncii colegilor nostri din parchetele teritoriale (pentru ca acolo este greul dosarelor) cu multiple raportari sau informari sau orice fel de activitati conexe solutionarii dosarelor. Pentru asta a fost toata luna septembrie dedicata in special urmaririi volumului si incarcaturii colegilor nostri in niste circumstante deosebite.

Bogdan Mateescu: Ceea ce transmitem noi romanilor (cu tot respectul, doamna Procuror General) este ca in septembrie 2021 – la al patrulea val de pandemie – Procurorul General descopera imperfectiuni ale legii, desi pandemia o avem de doi ani de zile. Si informatiile care circula in mediul public – reale sau false – se augmenteaza. E regretabil – imi pare rau.

Haideti sa depasim acest moment, sa ne punem la masa si sa identificam tot ce este de identificat, astfel incat sa ne indeplinim menirea constitutionala si noi, organele judiciare. (…)

Florin Deac: As dori si eu sa iau cuvantul pe acest aspect, daca tot ati adus in discutie aceasta chestiune. As dori sa va asigur de faptul ca procurorii din cadrul Ministerului Public isi desfasoara activitatea corect si in conditii foarte grele in acest moment al acestei crize sanitare. Nu cred ca numarul deceselor din tara poate fi legat de activitatea procurorilor. Nu cred ca este un moment potrivit sa mutam centrul de greutate al acestei probleme catre Ministerul Public. Ministerul Public poate doar sa constate niste infractiuni, dar niciodata nu va putea sa convinga oamenii sa se prezinte la vaccinare.

Iar pe de alta parte, nu cred ca orice problema are aceasta tara se rezolva de catre Ministerul Public. Nici problema autostrazilor, nici problema vaccinarii, nici problema sanitara care face ca aceste spitale din Romania sa fie pline.

Bogdan Mateescu: Aduc o lamurire: niciodata n-am spus ca procurorii (fereasca Dumnezeu!) sau judecatorii sau autoritatile judiciare ar purta intreaga raspundere. Dar nici nu putem sa ne derobam de raspundere atunci cand exista marturii ale medicilor agresati de un demnitar si competenta stim unde apartine (n.r. Parchetul General este competent sa ancheteze demnitari) si sa constatam ca noi nu avem temeiuri suficiente in a face demersuri in conditiile in care avem 600 de oameni pe zi.

Florin Deac: Am inteles ca exista un dosar in lucru. Se va dispune…

Bogdan Mateescu: Aceasta era discutia: de semnal. Oamenii nu mai inteleg daca pot sa spuna orice. Sunt oameni naivi, care nu stiu ce sa mai inteleaga si multa lume se intreaba: organele judiciare, Politia, informarea publica, Guvernul… Cu totul – nu ma intereseaza de ceilalti. Pe mine ma intereseaza de autoritatea judecatoreasca. Cu dorinta de a rezvolva problema am deschis aceasta discutie. Sunt – va marturisesc – dezamagit ca abia acum s-a identificat o eventuala problema si ca, din pacate, Consiliul Superior al Magistraturii, chiar daca are atributia aceasta, nu a fost sesizat sub nicio forma. Dumneavoastra ati fost sesizati pana acum (Sectia pentru procurori) formal cu modificari ale legii?

Florin Deac: Nu.

Bogdan Mateescu: Nu. Nici noi, nici eu, ca presedinte – va pot marturisi acest lucru. Doamna Procuror General, va rog din suflet sa ne punem la masa. Avem si Consiliul Superior al Magistraturii, avem initiative individuale. Haideti sa rezolvam problema care tine de autoritatea judecatoreasca! Acesta era apelul meu. Si sa nu dam senzatia ca ne ascundem si ca descoperim la final ca avem probleme de aplicare a legii”.