Semnal pentru mediul de afaceri. Ordonanța trenuleț arată că presiunea fiscală ar putea să scadă în 2026
- Cristi Buș
- 5 ianuarie 2026, 23:31
Guvernul României, prin actul normativ cunoscut sub numele de Ordonanța „trenuleț”, transmite un mesaj clar companiilor: după un val de creșteri de taxe în 2025, există premise ca presiunea fiscală să fie redusă în 2026, potrivit unei analize PwC România, citată de Agerpres.
Conform consultanților PwC, modificările fiscale incluse în acest pachet legislativ indică o intenție de a oferi mediului de afaceri un nivel mai previzibil de taxare și de a tempera povara fiscală care, până acum, a fost considerată împovărătoare pentru investiții și creșterea economică.
În principal, este vorba despre înjumătățirea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) de la 1% la 0,5% în 2026, dar și despre planurile de eliminare completă a acestui impozit în anul următor, în 2027.
Mai mult decât atât, ordonanța prevede ca, treptat, să fie eliminate și alte taxe percepute asupra companiilor, cum ar fi impozitul specific pe cifra de afaceri (ICAS) și impozitul pe construcții speciale — unele dintre cele mai criticate de mediul de afaceri în ultimii ani. Această evoluție arată că Guvernul dorește să reducă povara fiscală directă asupra firmelor și să creeze un climat mai favorabil investițiilor.
Reducerea fiscalității, dar deficitul bugetar rămâne o provocare
Analiza PwC atrage atenția însă că aceste măsuri, deși semnificative, sunt încă la nivel de promisiuni și pot fi modificate pe parcursul anului 2026, în funcție de evoluția economică și de nevoile bugetare. De asemenea, ținta de reducere a deficitului bugetar rămâne una dificilă, iar fără o creștere a colectării sau raționalizare a cheltuielilor, menținerea unui mediu fiscal mai lejer ar putea fi complicată.
PwC subliniază că statul român înțelege totuși că o fiscalitate prea ridicată nu doar încetinește investițiile, dar afectează și creșterea economică pe termen lung, un argument susținut și de reprezentanții Fondului Monetar Internațional.
Alte măsuri fiscale importante anunțate
Pe lângă schimbările legate de impozitele pentru companii, ordonanța include și alte ajustări semnificative:
Pentru microîntreprinderi, va exista o cotă unică de impozitare de 1%, indiferent de tipul firmei, cu un plafon de încadrare redus la 100.000 de euro în 2026.
Pe partea de impozite locale, valoarea impozabilă pe metru pătrat pentru clădiri și terenuri va crește semnificativ, ceea ce va afecta în special companiile cu portofolii mari de proprietăți.
Impozitul de 16% se va aplica unor categorii noi de venituri, inclusiv dividendele distribuite persoanelor fizice, câștigurile din transferuri de titluri de valoare și veniturile din criptomonede, ceea ce va genera o povară fiscală suplimentară pentru investitori.
Ptr intreprinzatorii romani cu afaceri 2026 e moarte sigura daca cumva au scapat de 2025. Statul se finanteaza din amenzi. Micul patron poate fi cea mai usoara victima.
