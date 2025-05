Sport Secretul soției lui Mircea Lucescu. Cum reușește să se mențină în formă







Neti Lucescu, soția selecționerului României, Mircea Lucescu, a explicat cum se menține frumoasă și tânără. Aceasta a declarat că încearcă să se facă plăcută și că este foarte atentă la aparițiile ei și la ce vorbește.

Secretul soției lui Mircea Lucescu

„Nu e chiar așa cum se vede de la distanță. Mai sunt defecte pe care le ascunzi, într-un fel, cu un zâmbet, cu un truc. Totul este să te gândești să le faci plăcere oamenilor. Pe mine, dacă mă înspăimânta gândul bătrâneții, tocmai de asta n-aș fi vrut să văd fete tinere cu care să mă întâlnesc undeva și să mă privească, așa, cu… nu cu dispreț, dar cu neplăcere.

Atunci, mi-am dorit să fac tot ce pot pentru a mă face plăcută – și cum apar, și ce vorbesc, și despre ce vorbesc. Mă gândesc, totuși, mă gândesc mult…”, a spus soția selecționerului.

A moștenit pasiunea pentru modă de la mama ei

Neti Lucescu a declarat că a moștenit pasiunea pentru modă de la mama ei. Aceasta a spus că nu contează doar frumusețea exterioară, ci și cea interioară.

„Da, cam așa am fost întotdeauna. Cred că am moștenit-o pe mama, căreia îi plăceau toaletele, îi plăcea să arate bine. Acum, în ultimul timp, am avut, așa, poate un moment de delăsare. Lucrul care m-a scos din momentul ăsta a fost gândul la îmbrăcăminte, la cum arată femeile frumoase.

Sigur că nu mă gândesc la frumusețea exterioară, ci la cea interioară, care se oglindește în noi – frumusețea gesturilor și a faptelor bune. Poate nu v-am răspuns exact la ce m-ați întrebat”, a declarat aceasta pentru Viva.

Cum și-a cunoscut Mircea Lucescu soția

Selecționerul României, Mircea Lucescu și soția lui s-au cunoscut la facultate, la cantina studențească. Acesta a declarat că a fost atras de Neti din prima secundă.

„La cămin ne-am întâlnit, la cantina studenţească. A fost interes la prima vedere… Nu vorbeam, dar ne-am urcat într-un tramvai. Eu eram în mijlocul tramvaiului, ea era în față. Ne-am uitat unul la altul, am văzut că are un bagaj în mână… Când ea a coborât, am coborât și eu cu toate că eu nu trebuia să cobor acolo și m-am oferit să-i duc bagajul.

Mi-am dat seama cu timpul că este foarte important să-ți formezi o familie devreme. Eu am fost destul de egoist pentru că am făcut-o în sprijinul meseriei mele, ca să ajut fotbalul. Familia îți dă întotdeauna siguranță, familia în momentele de dificultate este cea care te sprijină”, a povestit selecționerul.