Supa de pui sau de vită cu găluște este una dintre cele mai iubite rețete ale copilăriei, însă prepararea ei le dă de multe ori bătăi de cap gospodinelor. Unul dintre cele mai frecvente motive pentru care multe persoane evită să o pregătească este teama că găluștele vor ieși tari ca piatra. Totuși, există o tehnică extrem de simplă care garantează un rezultat perfect de fiecare dată.

Această rețetă nu trebuie ratată chiar dacă vă îngrijorați de faptul că ar putea să iasă tari. Cu doar câteva ingrediente la îndemână și respectând un mic secret de preparare, veți obține găluște fragede și pufoase care se topesc în gură.

Pentru a pregăti această supă aromată aveți nevoie de carne de pui sau rasol de vită, două ceape, doi morcovi, o telină potrivită, două rădăcini de pătrunjel și un ardei gras.

Compoziția pentru găluște este la fel de accesibilă. Iar pentru găluște aveți nevoie de 50 ml ulei, 120 g griş, două ouă, un vârf de cuțit de bicarbonat de sodiu, un praf de sare și un pic de piper.

Pentru început se pune la fiert carnea de pui cu legumele tăiate felii mai mari. Fierberea la foc domol va permite cărnii și legumelor să își elibereze toate aromele în lichid.

Atunci când legumele sunt aproape fierte, se scot apoi se strecoară supa. În funcție de preferințele dumneavoastră, legumele pot fi folosite la o salată sau pot fi adăugate în supă după ce faceți găluștele.

Un mare avantaj al acestui preparat este rapiditatea cu care se face. Carnea de pui și legumele, de obicei fierb repede, iar pentru a face găluștele din griș vă mai ia cel puțin zece minute.

Pregătirea găluștelor necesită puțină atenție la detalii. Pentru început separați albușul de gălbenuș care se ameștecă cu puțină sare. Apoi, într-un castron bateți bine albușul, dar aveți grijă ca ouăle să fie scoase din frigider cu cel puțin o oră înainte de a le folosi la găluște. Temperatura ingredientelor joacă un rol crucial în textura finală.

După ce albușul a devernit spumă se toarnă gălbenușul frecat cu un pic de sare și piper, se pune uleiul și amestecați bine. Ultima operațiune este turnatul grișului ușor amestecând bine pentru a se omogeniza.

Pentru a preveni întărirea compoziției, este important să fiți atenți la consistență. Compoziția nu trebuie să fie tare la început. Iar marele secret este că compoziția nu trebuie pusă imediat în supă sub formă de găluște, ci se se lasă timp de 10 minute pentru ca grișul să se umfle. Acest timp de odihnă permite grișului să absoarbă umiditatea, asigurând o textură aerată.

Rezultatul este unul pe măsură, găluște vor ieși pufoase. La punerea lor în oală, mai trebuie spus că după fiecare gălușcă, lingura trebuie înmuiată în supa care este pusă iar pe foc. Se fierb până când găluștele se ridică la suprafață, semn că sunt perfect gătite și gata de servit.