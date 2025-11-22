Secretele negre ale testelor auto. Femeile erau puse în pericol

Autoritățile federale americane au anunțat că producătorii de automobile vor fi obligați să testeze sistemele de siguranță ale vehiculelor folosind manechine avansate care reprezintă cu precizie corpul femeilor.

Această măsură vine ca răspuns la constatările că femeile sunt expuse unui risc mult mai mare decât bărbații de a suferi răni grave sau deces în urma unui accident auto.

Majoritatea sistemelor de siguranță pentru vehicule au fost proiectate și testate folosind manechine care reflectă corpul unui bărbat.

Aceasta înseamnă că tehnologiile de protecție sunt concepute pentru „bărbatul mediu”, lăsând alte categorii de persoane, inclusiv femeile, mai vulnerabile.

Secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a prezentat joi un manechin avansat feminin, numit THOR-05F, care ar putea contribui la reducerea acestei diferențe de siguranță între sexe.

Conform specificațiilor tehnice deja stabilite, producătorii pot începe să construiască manechine feminine pentru teste în următorii ani, marcând un pas important spre proiectarea vehiculelor mai sigure și actualizarea reglementărilor.

Duffy a declarat într-un comunicat:

„După ani de întârzieri, echipa noastră a muncit din greu în ultimele opt luni pentru a finaliza detaliile acestui nou manechin feminin de ultimă generație.”

Manechinul standard utilizat până acum este un bărbat reprezentând soldatul american mediu din anii 1960. Deși un manechin feminin a fost introdus în anii 2000, acesta reprezintă doar o femeie sub 1,52 metri înălțime și 49 de kilograme — și nu reflectă caracteristicile celorlalte 95% dintre femei.

Practic, era vorba de o versiune mai mică a manechinului masculin, care nu lua în considerare particularitățile biologice feminine, cum ar fi distribuția diferită a masei musculare și a grăsimii, densitatea osoasă sau chiar ciclul menstrual.

Noul manechin, THOR-05F, a fost conceput pentru a reflecta mai precis diferențele anatomice dintre bărbați și femei.

Echipat cu peste 150 de senzori de ultimă generație, manechinul este mai durabil, mai precis și mai realist, permițând colectarea a de trei ori mai multe date privind leziunile comparativ cu manechinele existente, conform unui comunicat al Departamentului Transporturilor (DOT).

THOR-05F poate evalua riscul de leziuni la nivelul creierului și organelor interne, precum și la nivelul abdomenului, toracelui, pelvisului, brațelor și picioarelor.

Senzorii săi oferă date despre modul în care centurile de siguranță, airbagurile și structura vehiculului interacționează cu corpul feminin, contribuind la proiectarea unor vehicule mai sigure și la ajustarea reglementărilor.

Senatorul Deb Fischer (R-Neb.), membru al Comitetului pentru Comerț al Senatului, a declarat:

„Am susținut ani de zile actualizarea standardelor de testare a siguranței auto, care nu iau în considerare toți șoferii din America – în special femeile.”

Fischer este autoarea legii „She DRIVES Act”, care propune modernizarea testelor de siguranță auto, inclusiv utilizarea manechinelor feminine.

Implementarea THOR-05F ar putea schimba semnificativ modul în care producătorii proiectează vehiculele, având în vedere că datele obținute din testele cu acest manechin vor permite identificarea vulnerabilităților specifice femeilor în accidentele rutiere.

În următorii ani, se așteaptă ca manechinele feminine să fie integrate în testele de siguranță standard, iar reglementările să fie actualizate pentru a reflecta aceste date.

Această măsură este văzută ca un pas important în reducerea diferențelor de risc între bărbați și femei și în crearea unor vehicule mai sigure pentru toți pasagerii, fără a favoriza un anumit grup în detrimentul altuia.

Standardele anterioare de testare reflectau realități istorice care nu mai corespund populației actuale. În timp ce manechinul standard masculin reprezenta soldatul mediu american din anii 1960, noile cercetări au arătat că această abordare nu protejează adecvat majoritatea femeilor.

Noul manechin THOR-05F este conceput să închidă acest decalaj, oferind date precise despre modul în care femeile reacționează în accidente și contribuind la crearea unor reglementări mai incluzive și mai eficiente în domeniul siguranței rutiere.

Prin urmare, implementarea acestor manechine în testele auto viitoare marchează o schimbare semnificativă în abordarea siguranței rutiere, recunoscând diferențele biologice dintre sexe și adaptând tehnologiile de protecție la realitățile moderne.